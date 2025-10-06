Марта КОСТЮК: «Это мой последний турнир в этом году»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 октября 2025, 21:03 |
Украинка подвела итоги сезона накануне старта на турнире WTA 1000 в Ухане

06 октября 2025, 21:03 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о своем сезоне 2025 года перед стартом на турнире WTA 1000 в Ухане:

«Это мой последний турнир в этом году, и ты начинаешь думать обо всем, что сделала, и о том, могла ли ты добиться большего.

В этом году у меня было много изменений вне корта в том, как я делаю вещи и как я подхожу к жизни, но я просто чувствую, что в этом году я много раз натыкалась на стену.

Я проиграла много матчей игрокам из первой десятки, особенно на турнирах Grand Slam. Я далеко продвигалась на каждом из мейджоров, но просто не могла преодолеть барьер в матчах с этими сильными игроками.

Большинство раз я была очень близко, и теперь, когда год подходит к концу, это вызывает определенное разочарование. Знаете, у меня был очень стабильный год, и это хороший знак, но в целом я понимаю, что мне не хватило последних двух шагов, чтобы преодолеть таких игроков.

Нужно проявить терпение и надеяться, что в конце концов удача вернется на мою сторону, и я думаю, что так и будет.

Так что в этом году было много положительного, но у меня были некоторые проблемы с травмами, и я каким-то образом нашла способ преодолеть их и играть.

В целом это был хороший год, но в итоге я оказалась там, где я есть, и этого, конечно, для меня недостаточно.

Какие у меня цели на сезон-2026? Моя цель всегда – это турниры Grand Slam. Это уже давно моя цель, и я все еще стремлюсь к стабильности, чтобы завершить год в топ-10.

Мне не нравится ставить цели в виде определенного места в рейтинге, потому что на самом деле это просто следствие твоей работы. Мне только надо попробовать и усовершенствовать те вещи, которые нужно, чтобы в следующем году попробовать и подняться на новый уровень».

7 октября Костюк сыграет против Каролины Муховой в 1/32 финала китайского тысячника. Встреча начнется ориентировочно в 07:30 по Киеву.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
introvert
"Я далеко просувалася на кожному з мейджорів..."
Програти в першому колі РГ та Вімблдона - це "далеко просунутися"? Або в Марти амнезія, або тут якесь непорозуміння)
Ответить
+2
introvert
Якщо слова з інтерв'ю не перекрутили журналісти, то в Марти щось із пам'яттю) Так, були бойові поразки гравцям першої десятки, але в основному на мастерсах. А от на мейджорах Марта цьогоріч програвала таким людям як Бейлек та Ер'явець, які на той момент часу не те що про першу десятку - про першу сотню могли лише мріяти...
Ответить
+2
Richard Lewis
Якщо професійна спортсменка розраховує на удачу, то чекати від ней щось... ну я навіть не знаю чи треба взагалі
Ответить
+2
