Марта КОСТЮК: «Это мой последний турнир в этом году»
Украинка подвела итоги сезона накануне старта на турнире WTA 1000 в Ухане
Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о своем сезоне 2025 года перед стартом на турнире WTA 1000 в Ухане:
«Это мой последний турнир в этом году, и ты начинаешь думать обо всем, что сделала, и о том, могла ли ты добиться большего.
В этом году у меня было много изменений вне корта в том, как я делаю вещи и как я подхожу к жизни, но я просто чувствую, что в этом году я много раз натыкалась на стену.
Я проиграла много матчей игрокам из первой десятки, особенно на турнирах Grand Slam. Я далеко продвигалась на каждом из мейджоров, но просто не могла преодолеть барьер в матчах с этими сильными игроками.
Большинство раз я была очень близко, и теперь, когда год подходит к концу, это вызывает определенное разочарование. Знаете, у меня был очень стабильный год, и это хороший знак, но в целом я понимаю, что мне не хватило последних двух шагов, чтобы преодолеть таких игроков.
Нужно проявить терпение и надеяться, что в конце концов удача вернется на мою сторону, и я думаю, что так и будет.
Так что в этом году было много положительного, но у меня были некоторые проблемы с травмами, и я каким-то образом нашла способ преодолеть их и играть.
В целом это был хороший год, но в итоге я оказалась там, где я есть, и этого, конечно, для меня недостаточно.
Какие у меня цели на сезон-2026? Моя цель всегда – это турниры Grand Slam. Это уже давно моя цель, и я все еще стремлюсь к стабильности, чтобы завершить год в топ-10.
Мне не нравится ставить цели в виде определенного места в рейтинге, потому что на самом деле это просто следствие твоей работы. Мне только надо попробовать и усовершенствовать те вещи, которые нужно, чтобы в следующем году попробовать и подняться на новый уровень».
7 октября Костюк сыграет против Каролины Муховой в 1/32 финала китайского тысячника. Встреча начнется ориентировочно в 07:30 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший промоутер выделил Мозеса Итауму
Экс-наставник киевлян считает, что Шовковский должен и дальше работать в клубе
Програти в першому колі РГ та Вімблдона - це "далеко просунутися"? Або в Марти амнезія, або тут якесь непорозуміння)