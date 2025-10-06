Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Ромы: «Довбик – молодой, этот период для него будет нелегким»
Италия
06 октября 2025, 16:21
Легенда Ромы: «Довбик – молодой, этот период для него будет нелегким»

Амантино Мансини поделился мнениями касательно украинца

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник «Ромы» Амантино Мансини дал совет украинскому нападающему своего бывшего клуба Артему Довбику после того, как тот дважды не реализовал пенальти в матче Лиги Европы с «Лиллем».

«Ему нужны твердая психика и сильный характер. Он – молодой, поэтому, возможно, ему придется нелегко в этот период, но он должен быть сильным. Ему нужно понимать, за какую команду и какой город он играет. Ему нужно решить эту проблему.

Он, конечно же, поговорит с Гасперини, тренерским штабом, а также с такими игроками, как Манчини, Кристанте и Пеллегрини, которые могут помочь ему выйти из этого тяжелого периода», – сказал бывший футболист в интервью Radio Romanista.

В составе «Ромы» Мансини сыграл 222 матча, в которых он отличился 59 забитыми голами. С римской командой Амантино выиграл три трофея – два Кубка и один Суперкубок Италии.

«Все было близко». Известно, почему сорвался трансфер Довбика в топ-клуб
Маркевич выбрал между Довбиком и Ванатом
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Он мог бы играть так на любой позиции в атаке»
Амантино Мансини Рома Рим Артем Довбик Лилль Лига Европы Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
