Легенда Ромы: «Довбик – молодой, этот период для него будет нелегким»

Бывший полузащитник «Ромы» Амантино Мансини дал совет украинскому нападающему своего бывшего клуба Артему Довбику после того, как тот дважды не реализовал пенальти в матче Лиги Европы с «Лиллем».

«Ему нужны твердая психика и сильный характер. Он – молодой, поэтому, возможно, ему придется нелегко в этот период, но он должен быть сильным. Ему нужно понимать, за какую команду и какой город он играет. Ему нужно решить эту проблему.

Он, конечно же, поговорит с Гасперини, тренерским штабом, а также с такими игроками, как Манчини, Кристанте и Пеллегрини, которые могут помочь ему выйти из этого тяжелого периода», – сказал бывший футболист в интервью Radio Romanista.

В составе «Ромы» Мансини сыграл 222 матча, в которых он отличился 59 забитыми голами. С римской командой Амантино выиграл три трофея – два Кубка и один Суперкубок Италии.