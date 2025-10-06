Легенда Ромы: «Довбик – молодой, этот период для него будет нелегким»
Амантино Мансини поделился мнениями касательно украинца
Бывший полузащитник «Ромы» Амантино Мансини дал совет украинскому нападающему своего бывшего клуба Артему Довбику после того, как тот дважды не реализовал пенальти в матче Лиги Европы с «Лиллем».
«Ему нужны твердая психика и сильный характер. Он – молодой, поэтому, возможно, ему придется нелегко в этот период, но он должен быть сильным. Ему нужно понимать, за какую команду и какой город он играет. Ему нужно решить эту проблему.
Он, конечно же, поговорит с Гасперини, тренерским штабом, а также с такими игроками, как Манчини, Кристанте и Пеллегрини, которые могут помочь ему выйти из этого тяжелого периода», – сказал бывший футболист в интервью Radio Romanista.
В составе «Ромы» Мансини сыграл 222 матча, в которых он отличился 59 забитыми голами. С римской командой Амантино выиграл три трофея – два Кубка и один Суперкубок Италии.
