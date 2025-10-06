От Блохина до Коноплянки: символическая сборная украинцев в Суперкубке УЕФА

Вот и полвека прошло с тех пор… Истерзанная Олегом Блохиным защита мюнхенской «Баварии», безупречная киевская оборона, исключительная взаимоподстраховка в исполнении подопечных Валерия Лобановского и Олега Базилевича. Были же времена, когда украинский клуб был европейским гегемоном!

Но суперкубковые вершины украинских футболистов не ограничиваются только достижениями игроков «Динамо». В этом престижном соревновании наши парни играли (и забивали!) и в футболках других клубов. И солидное количество таких мастеров позволяет сформировать символическую сборную, в которую вошли представители разных поколений. И все же естественно, что тон в такой команде задают игроки «Динамо»-75. В то же время обрусевших предателей принципиально не вспоминаем, хотя и по уровню игры им – не место в этой команде-мечте.

Вратарь: Евгений Рудаков (1942–2011)

ФК Динамо. Евгений Рудаков

Два матча насухо в Суперкубке УЕФА 1975 г., вероятно, являются вершиной игровой карьеры Евгения Васильевича. Запомнился мне его мюнхенский сейв (сделанный левой ногой!) после дальнего удара Франца Рота (лет с 15 назад в баварском городке Бад-Верисхофен, в магазине, принадлежащем этой мюнхенской легенде, мы вспомнили со звездным баварцем те матчи за Суперкубок, а чаще всего за время нашего разговора Франц вспоминал фамилию Блохина). И в других случаях Рудаков действовал умело (когда нужно, не рискуя, отбивал мяч кулаками), уверенно и за два суперкубковых матча не давал баварцам шансов отличиться. Вроде бы, и были у игроков «Баварии» удары в створ ворот, однако Рудаков с ними справился. Ну, и эмоциональный момент, приобретающий особое значение для нас, нынешних: сине-желтая форма Рудакова в суперкубковой кампании. Далек от мысли, что это было какое-то проукраинское диссидентство уроженца российской столицы, однако такая расцветка подчеркивала среди прочего и исключительность Евгения Васильевича.

К сожалению, Виктору Чанову не суждено было поднять над головой Суперкубок УЕФА, ведь когда он защищал ворота киевлян в 1987 г., динамовцы уступили бухарестскому «Стяуа». Чанов при этом пропустил единственный гол со стандарта в исполнении Георге Хаджи и из-за рикошета от стенки. Андрей Пятов в 2009 г. в составе «Шахтера» в дополнительное время пропустил гол от барселонца Педро, который стал единственным в матче и не позволил горнякам завоевать Суперкубок УЕФА. В то же время дважды – в 2022 и 2024 гг. – праздновал победы «Реала» в этом почетном состязании Андрей Лунин, однако обе встречи за вожделенный трофей он провел на скамье запасных мадридцев.

Защитники: Валерий Зуев (1952–2016), Михаил Фоменко (1948–2024), Стефан Решко (родился в 1947 г.), Владимир Трошкин (1947–2020)

Этот состав защиты уверенно действовал как в Мюнхене, так и Киеве. На выезде Стефан Решко фактически превратил в невидимку грозного бомбардира Герда Мюллера. Михаил Фоменко выполнил немалый объем работы, в частности, непревзойденно сыграл и на 2-м этаже, и внизу. Кроме того, в киевском матче из-за отсутствия Виктора Колотова именно Михаил Иванович был капитаном команды.

ФК Динамо. Стефан Решко

Валерий Зуев, кроме основной оборонной работы, охотно подключался к атакам. Во 2-м тайме мюнхенского поединка в одном из эпизодов Валерий Лобановский даже категорически потребовал от своего подопечного, чтобы тот поскорее вернулся назад, несмотря на тотальность исповедуемого футбола. Собственно, именно Зуев, перед этим отлично сыграв в отборе, отдал голевой пас Блохину в Мюнхене. Хотя некоторые говорят, что тот ассист сродни ассисту Эктора Энрике в сумасшедшем голе века Диего Марадоны на мундиале-86 англичанам (не тот, что Божьей рукой, а другой, ярко проявивший незаурядный талант аргентинца). Тем не менее, Блохину нужно было еще доставить мяч, что Зуев и сделал.

А Владимир Трошкин коршуном бросился на Карла-Хайнца Румменигге в Мюнхене, когда тот уже готовился отдать опасную передачу с правого фланга и спас потенциально взрывную ситуацию. Да и стремительные рейды Трошкина на половину поля соперников не раз наводили панику в обороне баварцев. К слову, в мюнхенской игре именно Румменигге, по-моему, был лучшим у баварцев, а не звездный Герд Мюллер.

Полузащитники: Евгений Коноплянка (родился в 1989 г.), Леонид Буряк (родился в 1953 г.), Алексей Михайличенко (родился в 1963 г.), Анатолий Коньков (1949–2024)

Евгений Коноплянка принял участие в самом результативном одноматчевом противостоянии за Суперкубок УЕФА между «Барселоной» и «Севильей» в 2015 г. Наш соотечественник отметился голом в составе андалусийцев (к слову, это был его первый официальный матч в составе этого клуба). установив счет 4:4, а значит, переведя игру в овертайм. К сожалению, в овертайме победила «Барса». Забил Коноплянка в Суперкубке УЕФА и год спустя. В тот раз четко реализовал пенальти (правый от кипера угол ворот), назначенный за фол против Витоло в матче с «Реалом», и вывел «Севилью» вперед. Но мадридцы спаслись на 3-й компенсированной во 2-й тайме минуте стараниями Серхио Рамоса, а в дополнительное время забили решающий гол. Таким образом, Евгений снова остался без почетного трофея, хотя и в тот раз сыграл хорошо.

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка в поединке за Суперкубок УЕФА забил Барселоне

Леонид Буряк мог отличиться в мюнхенском матче за Суперкубок-75, и на 21-й минуте мяч после его касания едва не пересек линию ворот. В настоящее время использовали бы систему автоматического определения голов goal-line technology, а тогда такой возможности еще не было. Заметил, что Леонид Иосифович в матчах за Суперкубок стелился в подкатах не хуже защитников «Динамо», навязывая борьбу баварцам по всему полю. Ну, а сам Суперкубок УЕФА в книге Буряка «Горячие точки поля» назван очень точно: «Всем кубкам кубок».

Алексей Михайличенко принимал участие в матче за Суперкубок УЕФА в 1987 г. (на 50-й минуте заменил Игоря Беланова), когда киевляне безуспешно противостояли «Стяуа». Вторую попытку поднять над головой почетный трофей Алексей Александрович предпринял в 1990 г. уже в составе «Сампдории». Оппонентами генуэзцев были «миланисти». Наш соотечественник отличился интересным ударом с лета уже в начале матча. Хотя и выстрел был неточным, мне лично понравилось то, как быстро Алексей принял ответственное решение на поле. А гол, забитый Михайличенко в той игре чуть позже, – проявление высшего спортивного мастерства. Получив пас от Роберто Манчини, Алексей принял мяч на грудь, оставил в дураках защитника соперников Андреа Гауденци, потом обработал мяч и левой ногой поразил ворота «Милана». Франко Барези пытался помешать голу, однако сумел лишь прикоснуться к мячу, но не выбить его. Гол Алексея стал в этом матче единственным. Однако на выезде Михайличенко с партнерами не смогли сдержать «россо-нери»: Руд Гуллит и Франк Райкард двумя точными ударами принесли вожделенный трофей миланцам.

Анатолий Коньков в матчах за Суперкубок-75 не жалел ни себя, ни соперников. Бесконечные подкаты, за один из которых (против Румменигге), вероятно, сейчас была бы продемонстрирована красная карточка. Тогда же известный итальянский арбитр Серджо Гонелла ограничился желтой. Ну, и регулярные подключения будущего президента Федерации футбола Украины к атакам (часто именно Коньков их разгонял) несли большую опасность баварцам, вызывая суету в их редутах.

Нападающие: Олег Блохин (родился в 1952 г.), Андрей Шевченко (родился в 1976 г.)

Три гола Олега Блохина в ворота «Баварии» принесли киевскому «Динамо» почетный трофей. Сумасшедший рейд в Мюнхене сам Олег Владимирович описывал так: «Когда я поднял голову и на бегу осмотрелся, то обнаружил… лишь пятерых немецких защитников… Барьеры, воздвигаемые на твоем пути опытом, который свидетельствует: нет, в такой ситуации просто невозможно добиться успеха. Возможно, еще как возможно!». Над звездной обороной мюнхенцев в том эпизоде ​​киевский форвард просто поиздевался.

В Киеве же Блохин открыл счет перед перерывом ударом левой в быстром прорыве после паса Владимира Мунтяна, а в начале 2-го тайма неожиданно пробил штрафной (известный мастер стандартов Владимир Мунтян щедро поделился этой возможностью с Олегом Владимировичем), застав врасплох Зеппа Майера. В 1987 г. Блохин отыграл весь суперкубковый матч против «Стяуа», однако тогда маститому уже форварду забить не суждено, хотя в самом начале 2-го тайма у него был реальнейший шанс, но то ли удару, то ли прострелу обладателя Золотого мяча-1975 не хватило точности.

Единственный гол Андрея Шевченко в матче за Суперкубок-2003 «Милан» – «Порту» принес победу красно-черным. После подачи Руя Кошты с правого фланга будущий президент Федерации футбола Украины выпрыгнул выше всех в штрафной и неотразимо пробил головой: Витор Байя был не в состоянии парировать этот выстрел.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко прорывается к воротам Порту

***

50 лет назад Киев охватила футбольная эйфория. Чувство приобщенности к великому событию опьяняло и вдохновляло. Законодатели футбольной моды жили тогда на берегах Днепра! Теперь, оглядываясь назад, понимаешь, что с тех пор мы вступили в новую футбольную эпоху. Тотальный футбол, который исповедовали Валерий Лобановский и Олег Базилевич, коренным образом изменил игру. Функции игроков в поле стали универсальными. «Когда мяч у нас, то мы все атакуем, когда мяч у противника, мы все защищаемся» – лозунг, вынесенный на тогдашний флаг динамовского клуба. Коллективный отбор, когда несколько игроков громоздятся вокруг владеющего мячом оппонента – еще одна отличительная черта того футбола. Прессинг? По-моему, все же «Динамо»-86 больше практиковало прессинг, чем команда 1975 г., однако в середине 1970-х зачастую этот способ отбора мяча достаточно было лишь обозначить, и неказистые оппоненты ломались. А против еврограндов, тщательно изучавших твою тактику (хотя отнюдь не исключаю того, что этим аспектом в 1975 г. мюнхенцы несколько пренебрегли), можно было использовать другие методы борьбы. «Если оппонент приспособился к нашему стилю игры и нашел контригру, нам нужно найти новую стратегию. Это – диалектика игры», – утверждали Лобановский и Базилевич. И от того, что известный тренерский тандем постиг эту диалектику, 100-тысячная громада на тогдашнем Республиканском получала настоящее удовольствие. С Золотым полувековым юбилеем, динамовцы!

Алексей РЫЖКОВ