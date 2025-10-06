Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026

Известный украинский тренер Мирон Маркевич лаконично высказался по поводу матча национальной сборной Украины против Исландии в отборе к чемпионату мира 2026 года.

- Мирон Богданович, 10 октября для сборной Украины матч против Исландии будет определяющим?

– Конечно. Если мы проигрываем, то о выходе на чемпионат мира сборной Украины можно будет забыть. В случае ничьей шансы еще останутся. А победа сделает нашу команду фаворитом по борьбе за второе место, которое выводит в плейоф. И, по моему мнению, тогда все решится в ноябре, опять-таки, в поединке против той же Исландии.

– И напоследок хотел спросить, каким будет ваш прогноз на матч Исландия – Украина?

– Счет, наверное, не скажу, но, думаю, будет ничья.

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления по отбору на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.