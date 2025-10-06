Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сборная УКРАИНЫ
06 октября 2025, 12:54 |
2174
3

Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026

Коуч прогнозирует ничейный результат

06 октября 2025, 12:54 |
2174
3 Comments
Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич лаконично высказался по поводу матча национальной сборной Украины против Исландии в отборе к чемпионату мира 2026 года.

- Мирон Богданович, 10 октября для сборной Украины матч против Исландии будет определяющим?

– Конечно. Если мы проигрываем, то о выходе на чемпионат мира сборной Украины можно будет забыть. В случае ничьей шансы еще останутся. А победа сделает нашу команду фаворитом по борьбе за второе место, которое выводит в плейоф. И, по моему мнению, тогда все решится в ноябре, опять-таки, в поединке против той же Исландии.

– И напоследок хотел спросить, каким будет ваш прогноз на матч Исландия – Украина?

– Счет, наверное, не скажу, но, думаю, будет ничья.

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления по отбору на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.

По теме:
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
ОФИЦИАЛЬНО. В сборную Украины довызвали игрока Шахтера
МАРКЕВИЧ: «Им сейчас нечего делать в сборной. Это однозначно»
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Мирон Маркевич
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Футбол | 06 октября 2025, 06:47 17
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20

Сине-желтые сыграют в 1/8 финала против команды Испании

Назван игрок, которого Алонсо больше всего хочет видеть в Реале
Футбол | 06 октября 2025, 11:59 0
Назван игрок, которого Алонсо больше всего хочет видеть в Реале
Назван игрок, которого Алонсо больше всего хочет видеть в Реале

Ибраима Конате может покинуть «Ливерпуль»

Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Футбол | 05.10.2025, 12:47
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
Футбол | 06.10.2025, 06:53
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05.10.2025, 19:57
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
COBA
Зараз і нічия за щастя(
Ответить
+1
vbrjkf
А Богданович оптиміст...
Ответить
0
MrStepanovM .
кого здивував? 
Ответить
0
Популярные новости
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 55
Бокс
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
04.10.2025, 13:37 4
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
04.10.2025, 16:21
Теннис
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
04.10.2025, 10:59 3
Футбол
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
04.10.2025, 23:27 7
Футбол
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
05.10.2025, 09:29 12
Футбол
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
04.10.2025, 15:59 4
Футбол
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
05.10.2025, 15:59 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем