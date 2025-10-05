Защитник Динамо: «Для нас ничья – как поражение. Трудно принять результат»

Фланговый защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко высказался о ничейном матче с харьковским «Металлистом 1925», который прошел в рамках восьмого тура УПЛ (1:1).

– Насколько сегодня было сложно? И ожидали ли вы такого сопротивления от соперника?

– Конечно, мы недовольны результатом, уже четвёртый матч подряд играем вничью. Все переживаем за результат, потому что для нас ничья – как поражение. Трудно принять такой исход, но это футбол, будем бороться дальше, впереди еще много игр.

– Повлияло ли на моральный настрой поражение в Лиге конференций от «Кристал Пэлас»?

– Здесь нужно быстро перестраиваться и забывать те матчи, которые уже сыграны. Следующий матч – самый важный. Тогда проиграли, сейчас сыграли вничью, поэтому нет удовлетворения. Но ничего страшного, будем тренироваться, улучшать свою игру. Также спасибо болельщикам за поддержку.

– Что произошло в эпизоде с пропущенным голом? Кто-то недоработал?

– Будем анализировать этот эпизод. Тренерский штаб скажет нам, как нужно было действовать, и будем двигаться дальше.