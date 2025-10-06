Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч. Ямаль – второй, а кто лидер?
Список возглавил Килиан Мбаппе
Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2026.
Первую позицию в рейтинге занял звезда «Реала» Килиан Мбаппе, который пока является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Ла Лиги.
Вторая строчка досталась таланту «Барселоны» Ламиню Ямалю, а третьим идет суперфорвард «Баварии» Гарри Кейн.
Новоиспеченный обладатель ЗМ-2025 Усман Дембеле занял четвертую строчку, а первую пятерку закрыл хавбек «Барселоны» Педри.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский футболист пока отстранен от футбола
Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс