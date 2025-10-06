Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч. Ямаль – второй, а кто лидер?
Другие новости
06 октября 2025, 23:55 |
387
0

Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч. Ямаль – второй, а кто лидер?

Список возглавил Килиан Мбаппе

06 октября 2025, 23:55 |
387
0
Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч. Ямаль – второй, а кто лидер?
Ballon d'Or

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2026.

Первую позицию в рейтинге занял звезда «Реала» Килиан Мбаппе, который пока является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Ла Лиги.

Вторая строчка досталась таланту «Барселоны» Ламиню Ямалю, а третьим идет суперфорвард «Баварии» Гарри Кейн.

Новоиспеченный обладатель ЗМ-2025 Усман Дембеле занял четвертую строчку, а первую пятерку закрыл хавбек «Барселоны» Педри.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025

По теме:
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
В УЕФА разрешили провести матчи Ла Лиги и Серии A вне пределов Европы
Эрлинг Холанд вышел на 9-е место в интересном бомбардирском рейтинге АПЛ
Барселона Реал Мадрид Манчестер Сити Усман Дембеле Килиан Мбаппе ПСЖ Челси Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Ламин Ямаль рейтинг Золотой мяч
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
Футбол | 06 октября 2025, 06:53 19
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила

Украинский футболист пока отстранен от футбола

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Футбол | 06 октября 2025, 06:23 38
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо

Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс

Лига фанерных грандов
Футбол | 06.10.2025, 17:00
Лига фанерных грандов
Лига фанерных грандов
ВИДЕО. Бывший клуб Таловерова совершил феноменальный камбэк с 0:3 на 89 мин
Футбол | 06.10.2025, 23:59
ВИДЕО. Бывший клуб Таловерова совершил феноменальный камбэк с 0:3 на 89 мин
ВИДЕО. Бывший клуб Таловерова совершил феноменальный камбэк с 0:3 на 89 мин
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Футбол | 06.10.2025, 13:29
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
05.10.2025, 23:41
Футбол
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 5
Футбол
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
06.10.2025, 05:40 4
Бокс
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 7
Бокс
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
05.10.2025, 10:27 15
Футбол
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем