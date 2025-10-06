Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч. Ямаль – второй, а кто лидер?

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2026.

Первую позицию в рейтинге занял звезда «Реала» Килиан Мбаппе, который пока является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Ла Лиги.

Вторая строчка досталась таланту «Барселоны» Ламиню Ямалю, а третьим идет суперфорвард «Баварии» Гарри Кейн.

Новоиспеченный обладатель ЗМ-2025 Усман Дембеле занял четвертую строчку, а первую пятерку закрыл хавбек «Барселоны» Педри.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025