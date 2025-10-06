Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Туран нашел причину поражения Шахтера в матче против ЛНЗ со счетом 1:4
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 18:48 |
«Горняки» потерпели разгромное поражение

ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран озвучил причину поражения «Шахтера» в матче против ЛНЗ со счетом 1:4.

«После поражений искать какие-то оправдания негативному результату – самое легкое, что может быть. И, безусловно, я мог бы к этому прибегнуть, однако с моего первого дня пребывания в клубе я подчеркнул: я здесь, чтобы находить решения для тех сложных ситуаций, которые окружают наш футбол. Безусловно, эти условия далеки от идеальных и они точно не способствуют какому-то полноценному развитию нашего футбола, однако они одинаковы для всех, и у нас нет никаких привилегий или, наоборот, их отсутствия.

Конечно, очень легко быть любимым тренером для команды, когда она выигрывает, однако гораздо важнее уметь взять на себя ответственность за ошибки, когда команда не дала нужного результата и не сумела порадовать победой. Поэтому, как я подчеркнул, сейчас важно то, как мы сумеем отреагировать на эту ошибку и как мы сумеем решить проблему, чтобы иметь возможность избежать ее в будущем», – сказал Туран.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ
Дмитрий Олейник Источник: ФК Шахтер Донецк
