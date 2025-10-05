Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал неожиданное поражение «горняков» в матче против ЛНЗ (1:4).

– Я искренне сочувствую касательно того, что сегодня пережила Украина. Я разделяю всю ту боль, которую сейчас испытывает украинский народ.

Я бы также хотел выразить искреннюю благодарность всем игрокам, всем, кто вовлечен в спортивную деятельность как в футболе, так и в других видах спорта. Тот факт, что в Украине несмотря на все обстоятельства продолжает на самом высоком уровне функционировать профессиональный спорт – это невероятное достижение.

Вы все выполняете отличную работу – за это я вас хочу искренне поблагодарить. Я убежден, что вы – пример для всего остального мира. Я действительно горжусь тем, что в такие непростые мгновения нахожусь рядом с такими людьми, которые все равно находят в себе силы двигаться дальше и делать свое дело.

Что касается самой игры. Хочу поздравить наших оппонентов. Они действительно сыграли сегодня лучше и полностью заслужили этот результат. Честно, я думаю, это мой худший день с тех пор, как я отправился в ремесло главного тренера.

То, что я сегодня чувствую, – это действительно опустошение. Наверное, подобное чувство именно в контексте моей тренерской карьеры произошло впервые.

Я полностью принимаю эту ответственность, когда команда пропускает 4 мяча в домашней игре. Это полностью моя ответственность, и я ее не буду избегать.

Иногда просто нужно уметь выйти и биться так, как это происходило на футболе в детстве, на улицах. Сегодня игра была построена, в первую очередь, вокруг ситуации 1 в 1. К сожалению, мы не сумели достойно ответить на все случившиеся эпизоды.

Важно также отметить, какой будет наша реакция – как у обычной команды или как у команды чемпионов. После паузы на матчи сборных у нас будет очень много уроков, которые нам придется всем вместе почерпнуть из сегодняшнего матча.

– Чувствуете ли вы, что ребята сейчас психологически и физически истощены? Возможно, это связано с календарем команды?

– После поражений искать какие-то отмазки и оправдания – это самая легкая задача, которую можно найти. Безусловно, я мог бы к этому прибегнуть, однако с самого первого моего дня пребывания здесь я подчеркнул, что я здесь, чтобы находить решения для тех сложных ситуаций, которые окружают наш футбол.

Безусловно, эти условия далеки от идеальных и они точно не способствуют полноценному развитию нашего футбола. Однако они одинаковы для всех, и у нас нет никаких привилегий или наоборот какого-либо их отсутствия.

Конечно, очень легко быть любимым тренером для команды, когда она выигрывает, но гораздо важнее уметь взять на себя ответственность за ошибки, когда команда не дала нужного результата.

Поэтому, как я отметил, сейчас важно то, как мы сумеем отреагировать на эту неудачу, как мы сумеем решить ее, чтобы избежать подобного в будущем.