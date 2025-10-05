Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 22:25 |
1579
4

Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4

«Горняки» неожиданно проиграли в УПЛ

05 октября 2025, 22:25 |
1579
4 Comments
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал неожиданное поражение «горняков» в матче против ЛНЗ (1:4).

– Я искренне сочувствую касательно того, что сегодня пережила Украина. Я разделяю всю ту боль, которую сейчас испытывает украинский народ.

Я бы также хотел выразить искреннюю благодарность всем игрокам, всем, кто вовлечен в спортивную деятельность как в футболе, так и в других видах спорта. Тот факт, что в Украине несмотря на все обстоятельства продолжает на самом высоком уровне функционировать профессиональный спорт – это невероятное достижение.

Вы все выполняете отличную работу – за это я вас хочу искренне поблагодарить. Я убежден, что вы – пример для всего остального мира. Я действительно горжусь тем, что в такие непростые мгновения нахожусь рядом с такими людьми, которые все равно находят в себе силы двигаться дальше и делать свое дело.

Что касается самой игры. Хочу поздравить наших оппонентов. Они действительно сыграли сегодня лучше и полностью заслужили этот результат. Честно, я думаю, это мой худший день с тех пор, как я отправился в ремесло главного тренера.

То, что я сегодня чувствую, – это действительно опустошение. Наверное, подобное чувство именно в контексте моей тренерской карьеры произошло впервые.

Я полностью принимаю эту ответственность, когда команда пропускает 4 мяча в домашней игре. Это полностью моя ответственность, и я ее не буду избегать.

Иногда просто нужно уметь выйти и биться так, как это происходило на футболе в детстве, на улицах. Сегодня игра была построена, в первую очередь, вокруг ситуации 1 в 1. К сожалению, мы не сумели достойно ответить на все случившиеся эпизоды.

Важно также отметить, какой будет наша реакция – как у обычной команды или как у команды чемпионов. После паузы на матчи сборных у нас будет очень много уроков, которые нам придется всем вместе почерпнуть из сегодняшнего матча.

– Чувствуете ли вы, что ребята сейчас психологически и физически истощены? Возможно, это связано с календарем команды?

– После поражений искать какие-то отмазки и оправдания – это самая легкая задача, которую можно найти. Безусловно, я мог бы к этому прибегнуть, однако с самого первого моего дня пребывания здесь я подчеркнул, что я здесь, чтобы находить решения для тех сложных ситуаций, которые окружают наш футбол.

Безусловно, эти условия далеки от идеальных и они точно не способствуют полноценному развитию нашего футбола. Однако они одинаковы для всех, и у нас нет никаких привилегий или наоборот какого-либо их отсутствия.

Конечно, очень легко быть любимым тренером для команды, когда она выигрывает, но гораздо важнее уметь взять на себя ответственность за ошибки, когда команда не дала нужного результата.

Поэтому, как я отметил, сейчас важно то, как мы сумеем отреагировать на эту неудачу, как мы сумеем решить ее, чтобы избежать подобного в будущем.

По теме:
Экс-арбитр ФИФА: «Арбитр проигнорировал фол на Буяльском»
ВИДЕО. Караваев вступил в перепалку с фанатом после ничьей в УПЛ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Арда Туран
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05 октября 2025, 19:57 198
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер

Черкасская команда впервые в истории обыграла горняков

Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 05 октября 2025, 22:05 1
Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 5 октября и начнется в 23:15 по Киеву

Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Бокс | 05.10.2025, 07:07
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
«Потеряли два очка». Шовковский прокомментировал ничью с Металлистом 1925
Футбол | 05.10.2025, 18:33
«Потеряли два очка». Шовковский прокомментировал ничью с Металлистом 1925
«Потеряли два очка». Шовковский прокомментировал ничью с Металлистом 1925
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
Футбол | 05.10.2025, 07:56
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
Шось уже навіть якось стрьомно перед виїздом до Житомира. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Rrrrrrrr
 Не вигравав Шахтар у Полісся в чемпіонатах - то й не будемо руйнувати сталу традицію...
Ответить
0
MIRRA
Досить адекватне інтерв'ю, особливо враховуючи ганебний результат
Ответить
0
Популярные новости
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 17
Футбол
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
05.10.2025, 00:05 2
Бокс
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 17
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 7
Футзал
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 1
Бокс
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
04.10.2025, 07:39 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем