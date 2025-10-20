Руководство Динамо обвинило арбитра в потере очков с Металлистом 1925

Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник раскритиковал судейство матча киевлян с «Металлистом 1925».

– Сергей Андреевич, что вы можете сказать об эпизоде с нарушением правил против Виталия Буяльского, когда арбитр не назначил пенальти?

– Во-первых, хочу подчеркнуть, что мы никогда не комментировали работу арбитров, но в этот раз молчать не можем. По нашему мнению, это был чистый пенальти, без всяких сомнений. Контакт ноги защитника с ногой Виталия, который контролировал мяч, был очевиден, арбитр стоял в трех метрах и все видел. Но реакции – ноль. Это решение противоречит не только правилам, но и здравому смыслу.

– Арбитр ВАР должен был вмешаться, но главного арбитра даже не позвали пересмотреть эпизод. Как это объяснить?

– Никоим образом. Мы платим за ВАР, клуб несет финансовую нагрузку, а в результате – система просто молчит. Для чего она тогда существует? Если даже в таких эпизодах не вмешивается – это позор.

– Видите ли вы в этом предвзятость?

– Да, это выглядит именно как предвзятое судейство. Когда есть очевидное нарушение, но арбитр и ВАР одновременно игнорируют момент – это не ошибка, это их выбор. И этот выбор работает против справедливости в футболе. Арбитр находился в идеальной позиции, в трех метрах от эпизода. Буяльский контролирует мяч, игрок харьковчан бьет его по ноге. Наш капитан падает после контакта. В этом эпизоде арбитр обязан назначать 11-метровый. У арбитров есть все доказательства для этого! Обратите внимание, что игрок не «рисовал» падение, оно было естественным. Это чистое предвзятое решение, которое нельзя наложить на здравый смысл. Это преступление против футбола. Это преступление против болельщиков. И мы прекрасно понимаем, откуда дует этот ветер.

– Что должно измениться, чтобы подобное больше не повторялось?

– Нужна ответственность. Не просто извинения после игры, а конкретные решения – в отношении судей, в отношении системы ВАР. Футбол не может быть местом, где справедливость зависит от того, кому и как удобно ее видеть.