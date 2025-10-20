Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руководство Динамо обвинило арбитра в потере очков с Металлистом 1925
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 02:32 |
109
2

Руководство Динамо обвинило арбитра в потере очков с Металлистом 1925

Сергей Мохник считает, что был пенальти в эпизоде с Буяльским

20 октября 2025, 02:32 |
109
2 Comments
Руководство Динамо обвинило арбитра в потере очков с Металлистом 1925
ФК Динамо

Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник раскритиковал судейство матча киевлян с «Металлистом 1925».

– Сергей Андреевич, что вы можете сказать об эпизоде с нарушением правил против Виталия Буяльского, когда арбитр не назначил пенальти?

– Во-первых, хочу подчеркнуть, что мы никогда не комментировали работу арбитров, но в этот раз молчать не можем. По нашему мнению, это был чистый пенальти, без всяких сомнений. Контакт ноги защитника с ногой Виталия, который контролировал мяч, был очевиден, арбитр стоял в трех метрах и все видел. Но реакции – ноль. Это решение противоречит не только правилам, но и здравому смыслу.

– Арбитр ВАР должен был вмешаться, но главного арбитра даже не позвали пересмотреть эпизод. Как это объяснить?

– Никоим образом. Мы платим за ВАР, клуб несет финансовую нагрузку, а в результате – система просто молчит. Для чего она тогда существует? Если даже в таких эпизодах не вмешивается – это позор.

– Видите ли вы в этом предвзятость?

– Да, это выглядит именно как предвзятое судейство. Когда есть очевидное нарушение, но арбитр и ВАР одновременно игнорируют момент – это не ошибка, это их выбор. И этот выбор работает против справедливости в футболе. Арбитр находился в идеальной позиции, в трех метрах от эпизода. Буяльский контролирует мяч, игрок харьковчан бьет его по ноге. Наш капитан падает после контакта. В этом эпизоде арбитр обязан назначать 11-метровый. У арбитров есть все доказательства для этого! Обратите внимание, что игрок не «рисовал» падение, оно было естественным. Это чистое предвзятое решение, которое нельзя наложить на здравый смысл. Это преступление против футбола. Это преступление против болельщиков. И мы прекрасно понимаем, откуда дует этот ветер.

– Что должно измениться, чтобы подобное больше не повторялось?

– Нужна ответственность. Не просто извинения после игры, а конкретные решения – в отношении судей, в отношении системы ВАР. Футбол не может быть местом, где справедливость зависит от того, кому и как удобно ее видеть.

По теме:
Кудровка – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
ФОТО. Полесье поддержало Бескоровайного. Он перенес операцию на мениске
ПОНОМАРЕВ: «Мы планировали играть надежно»
судейство Динамо Киев чемпионат Украины по футболу пенальти Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Виктор Копиевский Андрей Коваленко (судья) Иван Литвиненко Динамо - Металлист 1925
Дмитрий Олейник Источник: Динамомания
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Футбол | 19 октября 2025, 07:58 15
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари

Киевляне снова потеряли очки

Милан – Фиорентина – 2:1. Дубль Рафаэля Леау. Видео голов и обзор
Футбол | 20 октября 2025, 00:47 0
Милан – Фиорентина – 2:1. Дубль Рафаэля Леау. Видео голов и обзор
Милан – Фиорентина – 2:1. Дубль Рафаэля Леау. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Италии

Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Футбол | 19.10.2025, 06:23
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Без шансов. Кременчуг проиграл решающий матч Континентального кубка
Хоккей | 19.10.2025, 22:29
Без шансов. Кременчуг проиграл решающий матч Континентального кубка
Без шансов. Кременчуг проиграл решающий матч Континентального кубка
Воспитанник Динамо покинул чемпионат Украины. Где продолжит карьеру?
Футбол | 19.10.2025, 12:19
Воспитанник Динамо покинул чемпионат Украины. Где продолжит карьеру?
Воспитанник Динамо покинул чемпионат Украины. Где продолжит карьеру?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arera
Перестали левые пенальти ставить и сепары сразу заныли. Учитесь играть честно липовые чемпионы!
Ответить
0
Dynamic
Кудрівка покарає наглих харьків!
Ответить
-1
Популярные новости
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
18.10.2025, 03:22
Футбол
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 16
Футбол
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
18.10.2025, 06:42
Бокс
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
18.10.2025, 22:04 2
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
18.10.2025, 05:42 7
Бокс
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем