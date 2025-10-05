ВИДЕО. Как Левандовски не реализовал пенальти в матче Севилья – Барселона
Роберт не сумел отличиться с 11-метровой точки на 76-й минуте поединка 8-го тура Ла Лиги
37-летний польский форвард Роберт Левандовски не сумел реализовать пенальти в матче восьмого тура Ла Лиги 2025/26 против Севильи.
Левандовски упустил отличный шанс сравнять счет для Барселоны – голкипер соперников Одиссеас Влаходимос угадал направление удара Роберта.
Барселона проигрывает Севилье 1:2. Все три мяча были забиты в первом тайме. У красно-белых отличились Алексис Санчес (пенальти) и Исаак Ромеро, а у каталонцев мяч оформил Маркус Рэшфорд.
Если Барселона проиграет или сыграет вничью с Севильей, то упустит лидерство в таблице Ла Лиги.
