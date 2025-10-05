37-летний польский форвард Роберт Левандовски не сумел реализовать пенальти в матче восьмого тура Ла Лиги 2025/26 против Севильи.

Левандовски упустил отличный шанс сравнять счет для Барселоны – голкипер соперников Одиссеас Влаходимос угадал направление удара Роберта.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Барселона проигрывает Севилье 1:2. Все три мяча были забиты в первом тайме. У красно-белых отличились Алексис Санчес (пенальти) и Исаак Ромеро, а у каталонцев мяч оформил Маркус Рэшфорд.

Если Барселона проиграет или сыграет вничью с Севильей, то упустит лидерство в таблице Ла Лиги.

❗️ ВИДЕО. Как Левандовски не реализовал пенальти в матче Севилья – Барселона

Getty Images/Global Images Ukraine