Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Левандовски не реализовал пенальти в матче Севилья – Барселона
Испания
05 октября 2025, 19:10 | Обновлено 05 октября 2025, 19:49
560
0

ВИДЕО. Как Левандовски не реализовал пенальти в матче Севилья – Барселона

Роберт не сумел отличиться с 11-метровой точки на 76-й минуте поединка 8-го тура Ла Лиги

05 октября 2025, 19:10 | Обновлено 05 октября 2025, 19:49
560
0
ВИДЕО. Как Левандовски не реализовал пенальти в матче Севилья – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний польский форвард Роберт Левандовски не сумел реализовать пенальти в матче восьмого тура Ла Лиги 2025/26 против Севильи.

Левандовски упустил отличный шанс сравнять счет для Барселоны – голкипер соперников Одиссеас Влаходимос угадал направление удара Роберта.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Барселона проигрывает Севилье 1:2. Все три мяча были забиты в первом тайме. У красно-белых отличились Алексис Санчес (пенальти) и Исаак Ромеро, а у каталонцев мяч оформил Маркус Рэшфорд.

Если Барселона проиграет или сыграет вничью с Севильей, то упустит лидерство в таблице Ла Лиги.

❗️ ВИДЕО. Как Левандовски не реализовал пенальти в матче Севилья – Барселона

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Севилья – Барселона – 4:1. Крах каталонцев. Видео голов и обзор матча
Падение чемпиона. Барселона разгромлена в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Именитый чилиец реализовал пенальти в ворота Барсы. Ему 36 лет
пенальти Роберт Левандовски Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео Севилья Барселона Севилья - Барселона
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ: «Почему не играл Ярмоленко? А вы его лучше спросите»
Футбол | 05 октября 2025, 18:45 2
ШОВКОВСКИЙ: «Почему не играл Ярмоленко? А вы его лучше спросите»
ШОВКОВСКИЙ: «Почему не играл Ярмоленко? А вы его лучше спросите»

Вингер вынужденно покинул расположение команды

Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Бокс | 05 октября 2025, 07:07 3
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»

«Цыганский король» недоволен результатами реванша

Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Бокс | 04.10.2025, 21:34
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Футбол | 05.10.2025, 08:28
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 05.10.2025, 13:01
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
03.10.2025, 19:53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем