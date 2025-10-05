Защитник Динамо в 19 лет дебютировал за команду на уровне УПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 20:23 | Обновлено 05 октября 2025, 20:24
ФК Динамо Киев. Владислав Захарченко

5 октября киевское «Динамо» провело матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

На домашнем «стадионе имени Валерия Лобановского» киевляне не смогли обыграть соперника, хотя именно они первыми открыли счет – встреча завершилась вничью (1:1).

В поединке с харьковским клубом травму получил защитник Кристиан Биловар, что вынудило тренерский штаб провести экстренную замену. На поле вышел 19-летний Владислав Захарченко, для которого этот матч стал дебютным на уровне УПЛ.

Ранее Владислав уже успел дебютировать за «Динамо» в кубковом поединке против «Александрии», который завершился победой киевлян со счетом 2:1.

По теме:
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
ВИДЕО. Металлист 1925 сделал подарок тренеру после ничьи с Динамо
ЛНЗ впервые в своей истории победил Шахтер
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
DK2025
И кстати сыграл неплохо. Первому среди ржавых: ты также обзывал в свое время Забарного и Миколенко. 
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
Arera
Судья пожалел дырявого дебютанта. Не удалил захарченко за фол на Мба. 
Ответить
-3
D. K.
О Боже! Це сенсація, чел в 19 за клуб самої УПЛ дебютував, нічого собі, напевне претендент на ЗМ))
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних
черговий "суперперспективний" 
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
