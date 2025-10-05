Защитник Динамо в 19 лет дебютировал за команду на уровне УПЛ
Владислав Захарченко экстренно вышел на замену в матче с «Металлистом 1925»
5 октября киевское «Динамо» провело матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».
На домашнем «стадионе имени Валерия Лобановского» киевляне не смогли обыграть соперника, хотя именно они первыми открыли счет – встреча завершилась вничью (1:1).
В поединке с харьковским клубом травму получил защитник Кристиан Биловар, что вынудило тренерский штаб провести экстренную замену. На поле вышел 19-летний Владислав Захарченко, для которого этот матч стал дебютным на уровне УПЛ.
Ранее Владислав уже успел дебютировать за «Динамо» в кубковом поединке против «Александрии», который завершился победой киевлян со счетом 2:1.
