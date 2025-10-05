ВИДЕО. Как Грилиш на последних минутах принес победу Эвертону в АПЛ
Джек оказался в нужном месте в нужное время
5 октября «Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» в седьмом туре Английской Премьер-лиги – 2:1.
«Ириски» на новой арене «Hill Dickinson Stadium» устроили камбэк, проигрывая до 76-й минуты со счетом 0:1.
Победный мяч за команду забил Джек Грилиш, выступающий за «Эвертон» на правах аренды.
Джеку даже не понадобилось пробивать по воротам – вингер удачно выбрал позицию и переправил мяч в пустые ворота.
За девять матчей в составе «ирисок» Грилиш оформил пять результативных действий (гол и четыре ассиста).
