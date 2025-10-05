Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 октября 2025, 19:06 | Обновлено 05 октября 2025, 19:09
Джек оказался в нужном месте в нужное время

Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

5 октября «Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» в седьмом туре Английской Премьер-лиги – 2:1.

«Ириски» на новой арене «Hill Dickinson Stadium» устроили камбэк, проигрывая до 76-й минуты со счетом 0:1.

Победный мяч за команду забил Джек Грилиш, выступающий за «Эвертон» на правах аренды.

Джеку даже не понадобилось пробивать по воротам – вингер удачно выбрал позицию и переправил мяч в пустые ворота.

За девять матчей в составе «ирисок» Грилиш оформил пять результативных действий (гол и четыре ассиста).

ВИДЕО. Как Грилиш на последних минутах принес победу Эвертону в АПЛ

Эвертон Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон - Кристал Пэлас видео голов и обзор Джек Грилиш
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
