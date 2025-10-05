Артем КУЛАКОВСКИЙ: «Старался усилить игру»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 23:11 | Обновлено 05 октября 2025, 23:26
Полузащитник «Оболони» прокомментировал ничью с «Вересом»

ФК Оболонь Киев. Артем Кулаковский

Полузащитник киевской «Оболони» Артем Кулаковский прокомментировал ничью против ровенского «Вереса» (1:1) в матче 8-го тура УПЛ.

– Артем, вы вышли на замену и отыграли часть матча. Насколько довольны своими действиями в этом поединке? И в целом – каковы ваши впечатления от результата?

– Старался усилить игру, помогал в обороне. Что-то получалось, что-то нет. Хотели выиграть и пытались это сделать.

– Насколько сложно было действовать против сегодняшнего «Вереса»? Чем соперник вас удивил?

– Верес не удивил. Мы смотрели их матчи – это сильная команда, хорошо играет в атаке, имеет хорошую организацию в обороне. Они действуют взвешенно, поэтому ничего неожиданного для нас не было.

– После восьми туров Оболонь имеет 10 очков и находится в середине турнирной таблицы. Насколько это соответствует уровню игры команды? Могло быть больше или меньше очков?

– Могло быть и больше, могло быть и меньше. Но мы на каждую игру выходим только выигрывать. Нас не интересует ничего, кроме победы.

Арда ТУРАН: «Я беру на себя всю ответственность за поражение от ЛНЗ»
Защитник Динамо: «Неудачный отрезок, такое бывает. Нужно пройти это»
Защитник Динамо: «Для нас ничья – как поражение. Трудно принять результат»
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Верес Артем Кулаковский
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
