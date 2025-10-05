Артем КУЛАКОВСКИЙ: «Старался усилить игру»

Полузащитник киевской «Оболони» Артем Кулаковский прокомментировал ничью против ровенского «Вереса» (1:1) в матче 8-го тура УПЛ.

– Артем, вы вышли на замену и отыграли часть матча. Насколько довольны своими действиями в этом поединке? И в целом – каковы ваши впечатления от результата?

– Старался усилить игру, помогал в обороне. Что-то получалось, что-то нет. Хотели выиграть и пытались это сделать.

– Насколько сложно было действовать против сегодняшнего «Вереса»? Чем соперник вас удивил?

– Верес не удивил. Мы смотрели их матчи – это сильная команда, хорошо играет в атаке, имеет хорошую организацию в обороне. Они действуют взвешенно, поэтому ничего неожиданного для нас не было.

– После восьми туров Оболонь имеет 10 очков и находится в середине турнирной таблицы. Насколько это соответствует уровню игры команды? Могло быть больше или меньше очков?

– Могло быть и больше, могло быть и меньше. Но мы на каждую игру выходим только выигрывать. Нас не интересует ничего, кроме победы.