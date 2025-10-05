УПЛ 2025/26: Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

5 октября, свой матч в украинском чемпионате проведут Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер Донецк

По итогам семи туров Шахтер является лидером УПЛ, на счету клуба 5 побед и две ничьи, а преимущество над ближайшим преследователем составляет два очка. В последнем туре «горняки» уверенно разобрались в гостях с львовским Рухом – 4:0.

Подопечные Арда Турана играли на этой неделе в Лиге конференций, дебютировать в основной сетке турнира удалось с выездной победы над шотландским Абердином – 3:2. Не могу не отметить тот факт, что в этом сезоне Шахтер еще не проигрывал в основное время, а это 17 матчей кряду во всех турнирах. У «горняков» не всегда все получается, но команда умеет добиваться нужного результата.

ЛНЗ Черкассы

В нынешнем чемпионате ЛНЗ Черкассы играет с переменным успехом, на счету команды 3 победы, два поражения и две ничьи. Команда в своем последнем матче расписала мировую дома с Кривбассом – 0:0, хотя смотрелись лучше соперника, об этом свидетельствует и статистика.

Клуб сейчас идет девятым в турнирной таблице, отставание от топ-3 составляет 4 очка, такая же дистанция и до опасной зоны. Черкассы точно не является претендентом на высокие места, команде важно закрепиться в середине, избежав борьбы за выживание. Основная ставка в игре делается на оборону, забивают мало, при этом пропустили всего шесть мячей в семи матчах.

Личные встречи

В очных противостояниях наблюдается доминирование донецкого клуба, четыре победы в четырех матчах. Черкассы неизменно уступали с разгромом, разница в счете никогда не составляла меньше трех мячей.

Прогноз

В такой паре «горняки» безоговорочные фавориты, что видно по котировкам.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Шахтера – 1,33, ничья – 5,06, победа ЛНЗ Черкассы – 9,36.

Можно не сомневаться в том, что хозяева будут играть первым номером, а гости постараются надежно отыграть в обороне. Жду вязкой борьбы и поставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,79, оба коллектива мало пропускают.