У Мбаппе обнаружено повреждение. Стали известны подробности
Нападающий получил травму в игре с «Вильярреалом»
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил повреждение. Об этом сообщает Серхио Киранте.
По информации источника, форвард получил ушиб голеностопа во время матч 8-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом». Ожидается, что Килиан отправится в лагерь сборной Франции, которой предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира Азербайджаном и Исландией. Состояние француза оценивают положительно.
В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 14 забитыми мячами и 2 ассистами.
Ранее Хаби Алонсо дал пресс-конференцию после игры с «Вильярреалом».
