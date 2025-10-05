Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 октября 2025, 13:04 |
У Мбаппе обнаружено повреждение. Стали известны подробности

Нападающий получил травму в игре с «Вильярреалом»

У Мбаппе обнаружено повреждение. Стали известны подробности
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил повреждение. Об этом сообщает Серхио Киранте.

По информации источника, форвард получил ушиб голеностопа во время матч 8-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом». Ожидается, что Килиан отправится в лагерь сборной Франции, которой предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира Азербайджаном и Исландией. Состояние француза оценивают положительно.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 14 забитыми мячами и 2 ассистами.

Ранее Хаби Алонсо дал пресс-конференцию после игры с «Вильярреалом».

