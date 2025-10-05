Защитник Оболони: «Мы и Верес не наиграли на победу»

Защитник «Оболони» Евгений Шевченко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка 8 тура УПЛ с «Вересом», в котором команды сыграли вничью – 1:1:

«В прошлом сезоне я защищал цвета «Вереса» и мне было интересно, изменилась ли стилистика игры ровенчан в мое отсутствие. Ровенчане стали более заточенными на атаку, потому что играют с одним опорным полузащитником и двумя инсайдами. Раньше у них было два разрушителя в средней зоне.

Считаю, что «Оболонь» хорошо подготовилась к поединку и не позволила «Вересу» продемонстрировать свои «козыри».

По количеству нанесенных ударов преимущество было за хозяевами, однако этого оказалось недостаточно для получения трех очков. Соперничество шло на встречных курсах, было много борьбы, никто не хотел уступать и склоняюсь к тому, что итоговый счет – закономерный».

Сейчас футболисты «Оболони» занимают 11 место в чемпионате, набрав 10 очков. «Верес» отстает на два пункта и он двенадцатый.