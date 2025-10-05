Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Недопонимание суперзезд Реала и Алонсо. Хаби обратился к Мбаппе и Вини
Испания
Недопонимание суперзезд Реала и Алонсо. Хаби обратился к Мбаппе и Вини

Всему виной стал эпизод с пенальти в матче с «Вильярреалом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус и Килиан Мбаппе

У Хаби Алонсо возникло недопонимание с двумя звездами мадридского «Реала». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, 43-летний специалист обратился к Килиану Мбаппе и Винисиусу Жуниору в раздевалке после того, как во время игры с «Вильярреалом» француз отдал пенальти бразильца. Винисиус свою попытку реализовал.

«Менять исполнителя пенальти прямо во время игры... не делайте так, ладно?», – сказал испанец.

В матче 8-го тура Ла Лиги мадридский гранд справился с «Виляьрреалом» – 3:1. дубль на счету Винисиуса, еще один гол «сливочных» забил Килиан Мбаппе.

Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Реал - Вильярреал Хаби Алонсо
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
