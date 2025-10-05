Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка футболиста УПЛ впечатлила своей красотой. 10/10
Другие новости
05 октября 2025, 02:52 |
70
0

ФОТО. Девушка футболиста УПЛ впечатлила своей красотой. 10/10

Яна Андрущенко знает, как привлечь внимание

05 октября 2025, 02:52 |
70
0
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ впечатлила своей красотой. 10/10
Instagram. Яна Андрущенко

Девушка нападающего ковалевского «Колоса» Даниила АлефиренкоЯна Андрущенко – снова покорила соцсети.

В сторис она опубликовала серию стильных снимков в черном платье с вырезами, подчеркнувшем ее утонченность и уверенность.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Яна позировала в студии, демонстрируя свою роскошную красоту.

Фаны футболиста сразу засыпали ее комплиментами, называя «настоящей звездой» и «секс-символом УПЛ».

По теме:
Динамо Киев – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Кривбасс - Кудровка. прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. Девушка Ваната засняла его гол с трибун. Его вдохновение
Яна Андрущенко девушки lifestyle Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Даниил Алефиренко
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»
Футбол | 04 октября 2025, 21:36 16
Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»
Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»

Наставник оценил победу над Полтавой

Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Футбол | 04 октября 2025, 13:37 3
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо

Давид Беттони рассказал о своем разговоре с Зинедином и проблемах украинской команды

Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Футбол | 04.10.2025, 06:27
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Бокс | 04.10.2025, 05:00
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Футбол | 05.10.2025, 02:29
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шевченку только респект и уважение»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
03.10.2025, 05:30
Бокс
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03.10.2025, 15:14 15
Футбол
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 39
Футбол
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем