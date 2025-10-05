ФОТО. Девушка футболиста УПЛ впечатлила своей красотой. 10/10

Девушка нападающего ковалевского «Колоса» Даниила Алефиренко – Яна Андрущенко – снова покорила соцсети.

В сторис она опубликовала серию стильных снимков в черном платье с вырезами, подчеркнувшем ее утонченность и уверенность.

Яна позировала в студии, демонстрируя свою роскошную красоту.

Фаны футболиста сразу засыпали ее комплиментами, называя «настоящей звездой» и «секс-символом УПЛ».