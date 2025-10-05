Другие новости05 октября 2025, 02:52 |
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ впечатлила своей красотой. 10/10
Яна Андрущенко знает, как привлечь внимание
05 октября 2025, 02:52 |
Девушка нападающего ковалевского «Колоса» Даниила Алефиренко – Яна Андрущенко – снова покорила соцсети.
В сторис она опубликовала серию стильных снимков в черном платье с вырезами, подчеркнувшем ее утонченность и уверенность.
Яна позировала в студии, демонстрируя свою роскошную красоту.
Фаны футболиста сразу засыпали ее комплиментами, называя «настоящей звездой» и «секс-символом УПЛ».
