Эстевао голом в ворота Ливерпуля вошел в историю АПЛ
«Красные» проиграли два матча АПЛ подряд впервые с апреля 2023 года
Эстевао голом в ворота Ливерпуля вошел в историю АПЛ.
В матче 7-го тура АПЛ Челси дома победил Ливерпуль со счетом 2:1.
Эстевао в возрасте 18 лет и 163 дня стал самым молодым бразильским автором победного гола в АПЛ. Сделал он это на 5-й добавленной минуте.
Эстевао стал вторым самым молодым игроком Челси в истории, забившим гол за клуб в АПЛ:
- 17 лет, 11 месяцев, 6 дней – Майкл Форсселл
- 18 лет, 5 месяцев, 11 дней – Эстевао
- 18 лет, 5 месяцев, 14 дней – Нил Шипперли
- 18 лет, 5 месяцев, 14 дней – Карлтон Коул
Ливерпуль проиграл два матча АПЛ подряд впервые с апреля 2023 года. В прошлом туре «красные» уступили Кристал Пэлас, пропустив решающий гол на 6-й добавленной минуте.
Из-за этого поражения Ливерпуль уступил первое место в турнирной таблице Арсеналу.
Aged 18y 163d, Estêvão is the youngest Brazilian to score the winning goal in a Premier League game.— Squawka (@Squawka) October 4, 2025
And he did in stoppage time against the Champions. 👏 pic.twitter.com/hhrA2iXToS
