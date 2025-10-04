Эстевао голом в ворота Ливерпуля вошел в историю АПЛ.

В матче 7-го тура АПЛ Челси дома победил Ливерпуль со счетом 2:1.

Эстевао в возрасте 18 лет и 163 дня стал самым молодым бразильским автором победного гола в АПЛ. Сделал он это на 5-й добавленной минуте.

Эстевао стал вторым самым молодым игроком Челси в истории, забившим гол за клуб в АПЛ:

17 лет, 11 месяцев, 6 дней – Майкл Форсселл

18 лет, 5 месяцев, 11 дней – Эстевао

18 лет, 5 месяцев, 14 дней – Нил Шипперли

18 лет, 5 месяцев, 14 дней – Карлтон Коул

Ливерпуль проиграл два матча АПЛ подряд впервые с апреля 2023 года. В прошлом туре «красные» уступили Кристал Пэлас, пропустив решающий гол на 6-й добавленной минуте.

Из-за этого поражения Ливерпуль уступил первое место в турнирной таблице Арсеналу.