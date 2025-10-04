Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эстевао голом в ворота Ливерпуля вошел в историю АПЛ
Англия
04 октября 2025, 22:38
Эстевао голом в ворота Ливерпуля вошел в историю АПЛ

«Красные» проиграли два матча АПЛ подряд впервые с апреля 2023 года

Эстевао голом в ворота Ливерпуля вошел в историю АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Эстевао голом в ворота Ливерпуля вошел в историю АПЛ.

В матче 7-го тура АПЛ Челси дома победил Ливерпуль со счетом 2:1.

Эстевао в возрасте 18 лет и 163 дня стал самым молодым бразильским автором победного гола в АПЛ. Сделал он это на 5-й добавленной минуте.

Эстевао стал вторым самым молодым игроком Челси в истории, забившим гол за клуб в АПЛ:

  • 17 лет, 11 месяцев, 6 дней – Майкл Форсселл
  • 18 лет, 5 месяцев, 11 дней – Эстевао
  • 18 лет, 5 месяцев, 14 дней – Нил Шипперли
  • 18 лет, 5 месяцев, 14 дней – Карлтон Коул

Ливерпуль проиграл два матча АПЛ подряд впервые с апреля 2023 года. В прошлом туре «красные» уступили Кристал Пэлас, пропустив решающий гол на 6-й добавленной минуте.

Из-за этого поражения Ливерпуль уступил первое место в турнирной таблице Арсеналу.

По теме:
Слот объяснил свои решения и неудачный результат в матче с Челси
Травма во время игры: защитник Ливерпуля не доиграл матч с Челси
Арсенал – Вест Хэм – 2:0. Мячи Райса и Сака, травма Эдегора. Видео голов
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси - Ливерпуль Челси Ливерпуль статистика Эстевао Виллиан
