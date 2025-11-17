Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев ответил людям, которые критикуют его военную службу.

«25 февраля я вступил в территориальную оборону на Оболони – я не сбежал. Многие люди бежали, стоя по 15–20 часов в пробках, я их называю шакалами. Родился в России, но живу здесь 25 лет и гордо говорю: я украинец. Я не сбежал из страны и не пиарюсь – ребята на передовой знают, кто я. Часто езжу к ним, вижу, как они живут: пять дней в землянке, выходишь – над головой летают птицы, туалет – дело рискованное.

Если люди так боятся, почему они не придут сдать ВЛК и не поедут на фронт вместо тех, кто сидит по три с половиной года без ротации? Пока вы отдыхаете и прячетесь в паркингах во время ракет, парни каждый день под пулями. Я хожу по улице спокойно – люди подходят, благодарят и фотографируются. То, что обо мне говорят, – неправда», – сказал Алиев.