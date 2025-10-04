Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Четыре клуба АПЛ следят за игроком Шахтера. Среди них – гранд
04 октября 2025, 21:17
Марлон Гомес интересен на Туманном Альбионе, но также за ним продолжают следить и в Германии

21-летний центральный полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес является объектом пристального интереса целого ряда клубов английской Премьер-лиги.

К бразильцу присматриваются «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Эвертон» и «Лидс».

Сообщается, что «Шахтер» будет готов продать Марлона Гомеса летом следующего года за 30 миллионов евро.

Также интерес к подписанию Марлона Гомеса сохраняет немецкий «РБ Лейпциг», который минувшим летом достиг принципиального соглашения на переход с самим футболистом, однако не сумел сторговаться по сумме трансфера с «горняками».

Контракт Марлона Гомеса с «Шахтером» действует до 31 декабря 2028 года.

Арсенал – Вест Хэм – 2:0. Мячи Райса и Сака, травма Эдегора. Видео голов
ФОТО. Шахтер получил мощное усиление. Будет готов играть с Динамо
Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»
Марлон Гомес Шахтер Донецк Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы УПЛ Вест Хэм Эвертон Лидс РБ Лейпциг
Перший Серед Рівних
Топ-футболіст !!!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Быть горнякам, конечно, по душе
У всех топ-клубов - на карандаше
Но только тогда мы отпустим Марлона
Как титул добудет 🥇Шахтёр чемпиона! 😊
Ответить
-1
avk2307
Самий як на мене бездарний футболіст з придбаних за 10+ млн.
Ні вперед не грає, ні назад не повертається
Ответить
-2
Показать Скрыть 3 ответа
New Zealander
Накуй від нашої зірочки. Дайте нам спочатку єврокубок виграти, бо ми завжди зупиняємось в кроці від нього, через відтік гравців. Після єврокубка можете купувати (але за 50+ лямів) 
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Марлон важный игрок для нынешнего Шахтера…
Шахтер с ним и без него -  разные клубы
Два ассистента в матче с шотландцами тому подтверждение 
Ответить
-6
