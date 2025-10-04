Четыре клуба АПЛ следят за игроком Шахтера. Среди них – гранд

21-летний центральный полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес является объектом пристального интереса целого ряда клубов английской Премьер-лиги.

К бразильцу присматриваются «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Эвертон» и «Лидс».

Сообщается, что «Шахтер» будет готов продать Марлона Гомеса летом следующего года за 30 миллионов евро.

Также интерес к подписанию Марлона Гомеса сохраняет немецкий «РБ Лейпциг», который минувшим летом достиг принципиального соглашения на переход с самим футболистом, однако не сумел сторговаться по сумме трансфера с «горняками».

Контракт Марлона Гомеса с «Шахтером» действует до 31 декабря 2028 года.