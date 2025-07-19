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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 09:39 |
1125
0

Топ-клуб Бундеслиги договорился с полузащитником Шахтера о трансфере

Марлон Гомес заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в составе РБ Лейпциг

19 июля 2025, 09:39 |
1125
0
Топ-клуб Бундеслиги договорился с полузащитником Шахтера о трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес

Полузащитник донецкого «Шахтера» Марлон Гомес может покинуть Премьер-лигу и продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересован РБ Лейпциг, который сделал первое предложение о трансфере украинской команде. По информации немецкого журналиста Филиппа Хинце, немецкий клуб намерен в ближайшее время улучшить финансовые условия и продолжить переговоры с «горняками».

Также сообщается, что РБ Лейпциг достиг принципиальной договоренности с Марлоном о переходе в Германию – бразилец заинтересован в этом переходе и уже дал свое согласие на трансфер. Теперь все зависит от позиции «Шахтера».

В прошлом сезоне Гомес провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт полузащитника с украинской командой истекает в декабре 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет десять миллионов евро.

В нынешней кампании Марлон провел один официальный поединок – помог донецкому клубу разгромить финский «Ильвес» в Лиге Европы со счетом 6:0.

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Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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