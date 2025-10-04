Новая напарница для Костюк. Две украинки сыграют в парном тысячнике в Ухане
Марта выступит вместе с Ольгой Данилович, Л. Киченок заявлена вместе с Эллен Перес
4 сентября состоялась жеребьевка парного турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.
Украину представят две теннисистки: Людмила Киченок и Марта Костюк. Украинки заявлены в разных тандемах.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Киченок вместе с Эллен Перес в первом раунде сыграют против пятых сеяных Эйжи Мухаммад / Деми Схюрс.
Костюк сыграет в одном дуэте с Ольгой Данилович. В 1/16 финала украинско-сербский тандем поборется против шестых сеяных Го Ханьюй и Александры Пановой.
Марта ранее никогда не играла вместе с Данилович на уровне Тура. Но в 2017 году они вместе выиграли юниорский парный US Open.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Диего Арройо не поедет в москву
Сергей Радченко попробует себя в медиафутболе