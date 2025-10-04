Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новая напарница для Костюк. Две украинки сыграют в парном тысячнике в Ухане
WTA
04 октября 2025, 20:42 |
243
0

Новая напарница для Костюк. Две украинки сыграют в парном тысячнике в Ухане

Марта выступит вместе с Ольгой Данилович, Л. Киченок заявлена вместе с Эллен Перес

04 октября 2025, 20:42 |
243
0
Новая напарница для Костюк. Две украинки сыграют в парном тысячнике в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

4 сентября состоялась жеребьевка парного турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.

Украину представят две теннисистки: Людмила Киченок и Марта Костюк. Украинки заявлены в разных тандемах.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Киченок вместе с Эллен Перес в первом раунде сыграют против пятых сеяных Эйжи Мухаммад / Деми Схюрс.

Костюк сыграет в одном дуэте с Ольгой Данилович. В 1/16 финала украинско-сербский тандем поборется против шестых сеяных Го Ханьюй и Александры Пановой.

Марта ранее никогда не играла вместе с Данилович на уровне Тура. Но в 2017 году они вместе выиграли юниорский парный US Open.

WTA Ухань Марта Костюк Ольга Данилович Го Ханьюй Александра Панова Эйжа Мухаммад Деми Схюрс Людмила Киченок Эллен Перес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

