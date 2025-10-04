В эти минуты проходит центральный поединок недели на Туманном Альбионе – чемпион АПЛ «Ливерпуль» играет против «Челси».

Поединок проходит на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начался в 19:30 по киевскому времени.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Невероятный гол удалось забить Мойсесу Кайседу, который протянул мяч через центр поля и зарядил круглого в девятку ворот Гиорги Мамардашвили из-за пределов штрафной площадки.

Для Кайсдео это уже третий гол в текущем сезоне АПЛ.

ВИДЕО. Как Челси забил супергол Ливерпулю в центральном матче АПЛ