Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как Челси забил супергол Ливерпулю в центральном матче АПЛ
Англия
04 октября 2025, 20:06
ВИДЕО. Как Челси забил супергол Ливерпулю в центральном матче АПЛ

Мойсес Кайседо отличился на 14-й минуте

ВИДЕО. Как Челси забил супергол Ливерпулю в центральном матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойсес Кайседо

В эти минуты проходит центральный поединок недели на Туманном Альбионе – чемпион АПЛ «Ливерпуль» играет против «Челси».

Поединок проходит на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начался в 19:30 по киевскому времени.

Следить за главными моментами игры можно Live в Telegram Sport.ua

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Невероятный гол удалось забить Мойсесу Кайседу, который протянул мяч через центр поля и зарядил круглого в девятку ворот Гиорги Мамардашвили из-за пределов штрафной площадки.

Для Кайсдео это уже третий гол в текущем сезоне АПЛ.

Мойсес Кайседо Гиорги Мамардашвили Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Ливерпуль
