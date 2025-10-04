Сака сыграл 200-й матч в АПЛ и совершил 100-е результативное действие

Букайо Сака сыграл 200-й матч в АПЛ, в котором отметился 100 результативным действием.

Произошло это в матче 7-го тура, в котором Арсенал дома победил Вест Хэм Юнайтед со счетом 2:0.

Один из глав победителей как раз забил Сака, реализовав пенальти. Этот забитый мяч также стал юбилейным для Сака. Игрок Арсенала совершил 100-е результативное действие в чемпионате.

В 200 матчах в АПЛ Сака забил за «канониров» 55 голов и отдал 45 результативных передач.

Статистика Букайо Сака в АПЛ по сезонам:

2018/19: 1 матч

2019/20: 26 матчей, 1 гол, 5 ассистов

2020/21: 32 матча, 5 голов, 3 ассиста

2021/22: 38 матчей, 11 голов, 7 ассистов

2022/23: 38 матчей, 14 голов, 11 ассистов

2023/24: 35 матчей, 16 голов, 9 ассистов

2024/25: 25 матчей, 6 голов, 10 ассистов

2025/26: 5 матчей, 2 гола

Благодаря этой победе Арсенал на данный момент стал лидером АПЛ, имея в активе 16 набранных очков.

Bukayo Saka makes his 200th Premier League appearance this afternoon. 💯💯 pic.twitter.com/KRfWfcZfXa — Squawka (@Squawka) October 4, 2025

2⃣0⃣0⃣ Premier League appearances for Arsenal's starboy 💫 pic.twitter.com/p1fltR6gF6 — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 4, 2025

200 Premier League appearances for Bukayo Saka! 💫 pic.twitter.com/MofISAJY1b — Premier League USA (@PLinUSA) October 4, 2025