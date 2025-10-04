Сака сыграл 200-й матч в АПЛ и совершил 100-е результативное действие
В матче против Вест Хэма англичанин отличился забитым мячом
Букайо Сака сыграл 200-й матч в АПЛ, в котором отметился 100 результативным действием.
Произошло это в матче 7-го тура, в котором Арсенал дома победил Вест Хэм Юнайтед со счетом 2:0.
Один из глав победителей как раз забил Сака, реализовав пенальти. Этот забитый мяч также стал юбилейным для Сака. Игрок Арсенала совершил 100-е результативное действие в чемпионате.
В 200 матчах в АПЛ Сака забил за «канониров» 55 голов и отдал 45 результативных передач.
Статистика Букайо Сака в АПЛ по сезонам:
- 2018/19: 1 матч
- 2019/20: 26 матчей, 1 гол, 5 ассистов
- 2020/21: 32 матча, 5 голов, 3 ассиста
- 2021/22: 38 матчей, 11 голов, 7 ассистов
- 2022/23: 38 матчей, 14 голов, 11 ассистов
- 2023/24: 35 матчей, 16 голов, 9 ассистов
- 2024/25: 25 матчей, 6 голов, 10 ассистов
- 2025/26: 5 матчей, 2 гола
Благодаря этой победе Арсенал на данный момент стал лидером АПЛ, имея в активе 16 набранных очков.
Bukayo Saka makes his 200th Premier League appearance this afternoon. 💯💯 pic.twitter.com/KRfWfcZfXa— Squawka (@Squawka) October 4, 2025
2⃣0⃣0⃣ Premier League appearances for Arsenal's starboy 💫 pic.twitter.com/p1fltR6gF6— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 4, 2025
200 Premier League appearances for Bukayo Saka! 💫 pic.twitter.com/MofISAJY1b— Premier League USA (@PLinUSA) October 4, 2025
🔴 @Arsenal through and through 🌟— Premier League (@premierleague) October 4, 2025
Bukayo Saka reaches 100 goal involvements in the Premier League 👏 pic.twitter.com/LlNuK17wM4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинские футзалисты уступили со счетом 4:7
УЕФА и Европейская Суперлига вели тайные переговоры целых 8 месяцев