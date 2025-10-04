Сака сыграл 200-й матч в АПЛ и совершил 100-е результативное действие

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
В матче против Вест Хэма англичанин отличился забитым мячом

Getty Images/Global Images Ukraine

Букайо Сака сыграл 200-й матч в АПЛ, в котором отметился 100 результативным действием.

Произошло это в матче 7-го тура, в котором Арсенал дома победил Вест Хэм Юнайтед со счетом 2:0.

Один из глав победителей как раз забил Сака, реализовав пенальти. Этот забитый мяч также стал юбилейным для Сака. Игрок Арсенала совершил 100-е результативное действие в чемпионате.

В 200 матчах в АПЛ Сака забил за «канониров» 55 голов и отдал 45 результативных передач.

Статистика Букайо Сака в АПЛ по сезонам:

  • 2018/19: 1 матч
  • 2019/20: 26 матчей, 1 гол, 5 ассистов
  • 2020/21: 32 матча, 5 голов, 3 ассиста
  • 2021/22: 38 матчей, 11 голов, 7 ассистов
  • 2022/23: 38 матчей, 14 голов, 11 ассистов
  • 2023/24: 35 матчей, 16 голов, 9 ассистов
  • 2024/25: 25 матчей, 6 голов, 10 ассистов
  • 2025/26: 5 матчей, 2 гола

Благодаря этой победе Арсенал на данный момент стал лидером АПЛ, имея в активе 16 набранных очков.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Букайо Сака Арсенал - Вест Хэм Арсенал Лондон Вест Хэм статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
