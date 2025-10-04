Форвард Вереса получил травму в матче против Оболони

Нападающий футбольного клуба «Верес» Денис Ндукве получил повреждение в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ) против «Оболони».

Форвард не смог продолжить игру, вместо него на поле на 37-й минуте появился грузинский вингер Георгий Куция.

В настоящее время информации о серьезности повреждения нет.

В субботу, 4 октября, проходит матч 8-го тура национального первенства. Встреча была запланирована на 15:30 по киевскому времени, но по причине воздушной тревоги начало матча перенесли. На данный момент счет в матче 1:1.