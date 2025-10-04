Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера а 8-м туре УПЛ?
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 13:23 | Обновлено 04 октября 2025, 13:38
Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера а 8-м туре УПЛ?

За три дня запланировано 8 матчей

УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 8-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 8-го тура продлятся до 5 октября.

Судьей матча между Динамо и Металлистом 1925 назначен Виктор Копиевский из Кропивницкого.

Игру между Шахтером и ЛНЗ будет обслуживать Дмитрий Панчишин из Харькова.

УПЛ. 8-й тур. Назначения судей

Источник: Комитет арбитров УАФ
