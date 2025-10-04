Украина. Премьер лига04 октября 2025, 13:23 | Обновлено 04 октября 2025, 13:38
272
0
Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера а 8-м туре УПЛ?
За три дня запланировано 8 матчей
04 октября 2025, 13:23 | Обновлено 04 октября 2025, 13:38
272
0
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 8-й тур УПЛ.
Определены судейские бригады на матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Поединки 8-го тура продлятся до 5 октября.
Судьей матча между Динамо и Металлистом 1925 назначен Виктор Копиевский из Кропивницкого.
Игру между Шахтером и ЛНЗ будет обслуживать Дмитрий Панчишин из Харькова.
УПЛ. 8-й тур. Назначения судей
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футзал | 03 октября 2025, 19:42 7
Украинские футзалисты уступили со счетом 4:7
Футбол | 03 октября 2025, 18:41 119
Диего Арройо получил вызов в сборную Боливии на гостевой матч против россии
Футбол | 04.10.2025, 12:51
Футбол | 04.10.2025, 00:55
Футбол | 04.10.2025, 14:00
Комментарии 0
Популярные новости
03.10.2025, 07:39 15
03.10.2025, 02:58
02.10.2025, 08:04 7
02.10.2025, 08:51 2
03.10.2025, 06:23 12
02.10.2025, 08:23 1
03.10.2025, 00:21 1