ФОТО. Тейлор Свифт «подписала контракт» с Реалом – в новой песне

Тейлор Свифт сделала неожиданную футбольную отсылку в пятницу, выпустив свой новый альбом The Life of a Showgirl.

В 12-трековой пластинке есть песня Wi$h Li$t, в которой американская поп-звезда сравнивает мечту о подписании контракта с «Реалом» с другими высокими амбициями – вроде получения «Оскара» или «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

«Они хотят свободы, жить вне системы. Хотят трех собак, которых называют своими детьми. И хороший серфинг, без лицемеров. Они хотят все. Они хотят контракт с «Реалом»», – поет артистка.

Это не первый раз, когда Свифт пересекается с мадридским клубом. В мае 2024 года она дала два аншлаговых концерта на «Сантьяго Бернабеу» в рамках тура Eras Tour, собрав 130 тысяч фанатов за два вечера подряд.

Сам «Реал Мадрид» тоже подыграл – клуб выложил трек в свои соцсети вскоре после выхода альбома. Это также не первый случай, когда крупные музыканты упоминали команду в песнях.

В 2018 году канадский рэпер Дрейк сослался на «Реал» в треке Blue Tint из альбома Scorpion, заявив: «Я живу как Роналду, но никогда не был в Мадриде».

Артисты реггетона, включая Anuel AA и Bad Bunny, также упоминали клуб в своих песнях, еще больше закрепив его статус в поп-культуре.