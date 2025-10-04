Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Тейлор Свифт «подписала контракт» с Реалом – в новой песне

Американская поп-звезда добавила футбольную строчку в трек Wi$h Li$t

ФОТО. Тейлор Свифт «подписала контракт» с Реалом – в новой песне
Instagram. Тейлор Свифт

Тейлор Свифт сделала неожиданную футбольную отсылку в пятницу, выпустив свой новый альбом The Life of a Showgirl.

В 12-трековой пластинке есть песня Wi$h Li$t, в которой американская поп-звезда сравнивает мечту о подписании контракта с «Реалом» с другими высокими амбициями – вроде получения «Оскара» или «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

«Они хотят свободы, жить вне системы. Хотят трех собак, которых называют своими детьми. И хороший серфинг, без лицемеров. Они хотят все. Они хотят контракт с «Реалом»», – поет артистка.

Это не первый раз, когда Свифт пересекается с мадридским клубом. В мае 2024 года она дала два аншлаговых концерта на «Сантьяго Бернабеу» в рамках тура Eras Tour, собрав 130 тысяч фанатов за два вечера подряд.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Сам «Реал Мадрид» тоже подыграл – клуб выложил трек в свои соцсети вскоре после выхода альбома. Это также не первый случай, когда крупные музыканты упоминали команду в песнях.

В 2018 году канадский рэпер Дрейк сослался на «Реал» в треке Blue Tint из альбома Scorpion, заявив: «Я живу как Роналду, но никогда не был в Мадриде».

Артисты реггетона, включая Anuel AA и Bad Bunny, также упоминали клуб в своих песнях, еще больше закрепив его статус в поп-культуре.

фото Реал Мадрид lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: ESPN
Комментарии
