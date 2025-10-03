ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити подписал контракт с вингером сборной Бразилии
Савиньо продлил соглашение с горожанами
Английский «Манчестер Сити» официально объявил о продлении контракта с бразильским вингером Савиньо.
Отмечается, что новое соглашение 21-летнего футболиста с «горожанами» будет действовать до завершения сезона 2030/31.
В сезоне 2025/26 Савио Морейра провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется вингером «Баварии» Майклом Олисе.
We're pleased to announce Savinho has extended his contract at City until 2031! ✍️ pic.twitter.com/2tebDUUARA— Manchester City (@ManCity) October 3, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянская, английская классика, испытания для Баварии и Барсы
3 октября в 23:00 в Сантьяго состоится матч 3-го тура молодежного ЧМ