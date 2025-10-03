Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 октября 2025, 22:56
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити подписал контракт с вингером сборной Бразилии

Савиньо продлил соглашение с горожанами

ФК Манчестер Сити

Английский «Манчестер Сити» официально объявил о продлении контракта с бразильским вингером Савиньо.

Отмечается, что новое соглашение 21-летнего футболиста с «горожанами» будет действовать до завершения сезона 2030/31.

В сезоне 2025/26 Савио Морейра провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется вингером «Баварии» Майклом Олисе.

