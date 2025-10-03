Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рубен АМОРИМ: «У МЮ шесть матчей и три поражения. О чем тут говорить?»
Англия
03 октября 2025, 21:01 | Обновлено 03 октября 2025, 21:05
382
0

Рубен АМОРИМ: «У МЮ шесть матчей и три поражения. О чем тут говорить?»

Команда неудачно стартовала в сезоне

03 октября 2025, 21:01 | Обновлено 03 октября 2025, 21:05
382
0
Рубен АМОРИМ: «У МЮ шесть матчей и три поражения. О чем тут говорить?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим согласен с критикой команды на старте сезона, однако уходить в отставку не собирается и продолжает работу.

«Критика – это нормально, от результатов не убежишь. У нас шесть матчей в АПЛ и три поражения. О чем тут говорить? Мы принимаем критику. Но не время рассуждать, время показывать результат».

«Моя система игры? Это тут не при чем. Продолжаю работать, готовлю команду к матчу с Сандерлендом. А критику мы принимаем – у всех свое мнение, это норма», – сказал Аморим.

Манчестерская команда с 7 очками занимает 14-е место АПЛ.

По теме:
Лидс – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Футбол | 02 октября 2025, 23:57 130
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином

Команда Турана таки добилась дебютного успеха в Лиге конференций

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 03 октября 2025, 19:53 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Итальянская, английская классика, испытания для Баварии и Барсы

Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Футбол | 03.10.2025, 06:23
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Руслан КОСТЫШИН: «Меня удивил Колос. Вся команда выпала»
Футбол | 03.10.2025, 21:12
Руслан КОСТЫШИН: «Меня удивил Колос. Вся команда выпала»
Руслан КОСТЫШИН: «Меня удивил Колос. Вся команда выпала»
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Футбол | 03.10.2025, 18:41
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 6
Бокс
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
02.10.2025, 03:41 1
Футбол
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
02.10.2025, 00:30 5
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем