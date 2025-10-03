Рубен АМОРИМ: «У МЮ шесть матчей и три поражения. О чем тут говорить?»
Команда неудачно стартовала в сезоне
Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим согласен с критикой команды на старте сезона, однако уходить в отставку не собирается и продолжает работу.
«Критика – это нормально, от результатов не убежишь. У нас шесть матчей в АПЛ и три поражения. О чем тут говорить? Мы принимаем критику. Но не время рассуждать, время показывать результат».
«Моя система игры? Это тут не при чем. Продолжаю работать, готовлю команду к матчу с Сандерлендом. А критику мы принимаем – у всех свое мнение, это норма», – сказал Аморим.
Манчестерская команда с 7 очками занимает 14-е место АПЛ.
