Рубен АМОРИМ: «У МЮ шесть матчей и три поражения. О чем тут говорить?»

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим согласен с критикой команды на старте сезона, однако уходить в отставку не собирается и продолжает работу.

«Критика – это нормально, от результатов не убежишь. У нас шесть матчей в АПЛ и три поражения. О чем тут говорить? Мы принимаем критику. Но не время рассуждать, время показывать результат».

«Моя система игры? Это тут не при чем. Продолжаю работать, готовлю команду к матчу с Сандерлендом. А критику мы принимаем – у всех свое мнение, это норма», – сказал Аморим.

Манчестерская команда с 7 очками занимает 14-е место АПЛ.