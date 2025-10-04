Костышин объяснил фиаско Колоса в матче против Руха в УПЛ

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против Руха в восьмом туре Украинской Премьер-лиги (0:2).

– Будем смотреть, чего так случилось. Мы удивлены состоянием команды. Удивлены, как происходила игра. Соперник нас полностью обыграл. Мы были слабы, какие-то несвежие. Есть две недели паузы, будем исправлять ситуацию.

Бывает, что выпадает один или два игрока. А здесь вся команда выпала. У нас сил не было, хотя тренировок усиленных не было на неделе. Все сыграли ниже своего уровня, не походили на себя.

Кончилась одна серия и началась серия другая. Мы три матча не выиграем. Мне не понравилось, как наша команда выглядела физически.

Мы просмотрели игру с «Металлистом 1925» – мы до сих пор неплохо сыграли. А сегодня была провальная игра. Будем перезапускать команду, – сказал специалист

