Реброва раскритиковали за то, что вызвал в сборную звезду с травмой

=Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.

Наставник «сине-желтых» Сергей Ребров уже выбрал заявку на эти матчи. Известному спортивному врачу Дмитрию Бабелюку не понравилось, что в заявку попал Виктор Цыганков.

«Не совсем понимаю смысл вызова Цыганкова в сборную, учитывая, что он с августа не сыграл ни одного матча.

Даже если представить, что Виктор уже на завершающем этапе восстановления, то не лучше ли дать ему спокойно восстановиться и безопасно войти в игровой ритм в клубной обстановке, чем возить по выездам со сборной?», – отметил спортивный врач.