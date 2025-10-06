Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реброва раскритиковали за то, что вызвал в сборную звезду с травмой
Сборная УКРАИНЫ
06 октября 2025, 02:33 |
169
0

Дмитрий Бабелюк – о вызове Цыганкова

06 октября 2025, 02:33 |
169
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

=Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.

Наставник «сине-желтых» Сергей Ребров уже выбрал заявку на эти матчи. Известному спортивному врачу Дмитрию Бабелюку не понравилось, что в заявку попал Виктор Цыганков.

«Не совсем понимаю смысл вызова Цыганкова в сборную, учитывая, что он с августа не сыграл ни одного матча.

Даже если представить, что Виктор уже на завершающем этапе восстановления, то не лучше ли дать ему спокойно восстановиться и безопасно войти в игровой ритм в клубной обстановке, чем возить по выездам со сборной?», – отметил спортивный врач.

Дмитрий Бабелюк Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Виктор Цыганков Жирона травма
Дмитрий Олейник Источник: Hospital Pass
