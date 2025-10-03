Экс-игрок Шахтера: «Потеря Судакова и Кевина заметна только в еврокубках»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Александр Гладкий прокомментировал результат матча первого тура Лиги конференций, в котором подопечные Арды Турана на выезде одолели шотландский «Абердин» (3:2).

– Что скажете о новичках «Шахтера»: Лукасе Феррейре, Изаки Силве и Луке Мейреллише?

– Все эти ребята очень перспективны и их не просто так пригласили в «Шахтер». Донецкий клуб никогда не приобретает игроков, в которых они не видят перспективы. По игре с «Абердином» кого-то из них персонально выделить сложно, разве Феррейру, ведь он гол забил, а остальные двое новичков на замену во втором тайме вышли и не много игрового времени имели.

Чувствуется по игре, что команде не хватает Георгия Судакова и Кевина, которых недавно отпустили в «Бенфику» и «Фулхэм» соответственно?

– Если скажу, что не чувствуется, буду не до конца искренним. Потеря Судакова и Кевина весома и заметна, но исключительно на евроарене – в УПЛ, не особенно. Те ребята, которые заменили их, молодцы, стараются, но им нужно еще время, чтобы набраться уверенности и смелости, которую имели Судаков и Кевин.

– Каков потенциал этого, обновленного «Шахтера» Арды Турана? К примеру, аналитики внесли «горняков» в первую пятерку претендентов на победу в Лиге конференций.

– Потенциал у этой команды есть, и хороший, но удастся ли его реализовать по полной – покажет только время. Команда у Турана молодая, из ветеранов разве что Матвиенко остался. Арда действительно сменил команду: я не вижу того «Шахтера», который был год-два назад. Главное, чтобы ребята понимали и выполняли на поле то, что от них требует и хочет видеть тренер, а там, повторюсь, время покажет, – уверен Гладкий.