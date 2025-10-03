Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтера: «Потеря Судакова и Кевина заметна только в еврокубках»
Лига конференций
03 октября 2025, 13:27 |
171
0

Экс-игрок Шахтера: «Потеря Судакова и Кевина заметна только в еврокубках»

Александр Гладкий оценил игру подопечных Арды Турана в матче Лиге конференций

03 октября 2025, 13:27 |
171
0
Экс-игрок Шахтера: «Потеря Судакова и Кевина заметна только в еврокубках»
ФК Шахтер Донецк

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Александр Гладкий прокомментировал результат матча первого тура Лиги конференций, в котором подопечные Арды Турана на выезде одолели шотландский «Абердин» (3:2).

– Что скажете о новичках «Шахтера»: Лукасе Феррейре, Изаки Силве и Луке Мейреллише?

– Все эти ребята очень перспективны и их не просто так пригласили в «Шахтер». Донецкий клуб никогда не приобретает игроков, в которых они не видят перспективы. По игре с «Абердином» кого-то из них персонально выделить сложно, разве Феррейру, ведь он гол забил, а остальные двое новичков на замену во втором тайме вышли и не много игрового времени имели.

Чувствуется по игре, что команде не хватает Георгия Судакова и Кевина, которых недавно отпустили в «Бенфику» и «Фулхэм» соответственно?

– Если скажу, что не чувствуется, буду не до конца искренним. Потеря Судакова и Кевина весома и заметна, но исключительно на евроарене – в УПЛ, не особенно. Те ребята, которые заменили их, молодцы, стараются, но им нужно еще время, чтобы набраться уверенности и смелости, которую имели Судаков и Кевин.

– Каков потенциал этого, обновленного «Шахтера» Арды Турана? К примеру, аналитики внесли «горняков» в первую пятерку претендентов на победу в Лиге конференций.

– Потенциал у этой команды есть, и хороший, но удастся ли его реализовать по полной – покажет только время. Команда у Турана молодая, из ветеранов разве что Матвиенко остался. Арда действительно сменил команду: я не вижу того «Шахтера», который был год-два назад. Главное, чтобы ребята понимали и выполняли на поле то, что от них требует и хочет видеть тренер, а там, повторюсь, время покажет, – уверен Гладкий.

По теме:
Дулуб объяснил фейл с заменой Михавка: «Интересное решение Шовковского»
Феррейра вошел в топ-10 самых молодых бомбардиров Шахтера в еврокубках
Украинцы отпраздновали 30-ю волевую викторию на чужих полях в еврокубках
Лига конференций Шахтер Донецк Абердин Абердин - Шахтер Александр Гладкий Арда Туран Георгий Судаков Лука Мейреллиш Лукас Феррейра Изаки Силва Кевин (Шахтер, Фулхэм)
Николай Титюк Источник: BLIK
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Футбол | 02 октября 2025, 18:03 16
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов

Болельщики испанского клуба считают, что украинец нарушил правила в собственной штрафной

Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Футбол | 02 октября 2025, 23:57 135
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином

Команда Турана таки добилась дебютного успеха в Лиге конференций

Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Футбол | 03.10.2025, 08:25
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?
Футбол | 03.10.2025, 09:24
Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?
Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?
Украина выше по карточкам. Как выглядят таблицы ЧМ U-20 после 2-го тура
Футбол | 03.10.2025, 13:45
Украина выше по карточкам. Как выглядят таблицы ЧМ U-20 после 2-го тура
Украина выше по карточкам. Как выглядят таблицы ЧМ U-20 после 2-го тура
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
02.10.2025, 21:43 132
Футбол
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
02.10.2025, 00:30 5
Футбол
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
02.10.2025, 06:45
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 14
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
02.10.2025, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем