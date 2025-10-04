Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «То, что сделал Довбик, большая редкость»
Лига конференций
04 октября 2025, 21:52 |
1098
0

Наставник «волков» – о проигранном матче от «Лилля»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о последнем матче «волков» и вспомнил об Артеме Довбике.

«Никогда еще мои команды не промахивались трижды с пенальти за одну игру. Это почти уникальная ситуация, которая, конечно, повлияла на результат. Во втором тайме мы рисковали, играли ва-банк и пытались переломить ход поединка. Ребята отдали максимум, и по духу, и по темпу. То, что Довбик дважды подряд не забил пенальти, большая редкость.

Да, промахи стали решающими, но даже в таком поражении можно найти пользу. Я уверен, что этот матч сделает нас сильнее», – сказал тренер.

В четверг, 2 октября, состоялся матч второго тура Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Рома» и французский «Лилль». Подопечные Джан Пьеро Гасперини пропустили гол на шестой минуте и не сумели отыграться, уступив со счетом 0:1.

Рома Рим Лилль Лига Европы пенальти Артем Довбик
Дмитрий Олейник Источник: Voce Giallorossa
