Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «То, что сделал Довбик, большая редкость»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о последнем матче «волков» и вспомнил об Артеме Довбике.

«Никогда еще мои команды не промахивались трижды с пенальти за одну игру. Это почти уникальная ситуация, которая, конечно, повлияла на результат. Во втором тайме мы рисковали, играли ва-банк и пытались переломить ход поединка. Ребята отдали максимум, и по духу, и по темпу. То, что Довбик дважды подряд не забил пенальти, большая редкость.

Да, промахи стали решающими, но даже в таком поражении можно найти пользу. Я уверен, что этот матч сделает нас сильнее», – сказал тренер.

В четверг, 2 октября, состоялся матч второго тура Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Рома» и французский «Лилль». Подопечные Джан Пьеро Гасперини пропустили гол на шестой минуте и не сумели отыграться, уступив со счетом 0:1.