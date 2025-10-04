Сабо назвал футболиста Динамо, которого не нужно выпускать в старте
Йожеф – об уровне Андрея Ярмоленко
Бывший футболист киевского «Динамо» и известный в прошлом тренер Йожеф Сабо высказался об уровне легенды Андрея Ярмоленко.
«Андрей Ярмоленко – был классным футболистом, но уже ветеран. Он уже не успевает играть на таком уровне. Вы же видели его в игре», – сказал Йожеф Сабо.
В этом сезоне Ярмоленко провел 11 матчей, но так и не смог отличиться результативными действиями.
Ранее бывший форвард «Динамо» Артем Милевский выбрал лучшего футболиста между легендарными вингерами сборной Украины – Андреем Ярмоленко и Евгением Коноплянкой.
