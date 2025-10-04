Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сабо назвал футболиста Динамо, которого не нужно выпускать в старте
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 22:12 | Обновлено 04 октября 2025, 22:20
Сабо назвал футболиста Динамо, которого не нужно выпускать в старте

Йожеф – об уровне Андрея Ярмоленко

Сабо назвал футболиста Динамо, которого не нужно выпускать в старте
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший футболист киевского «Динамо» и известный в прошлом тренер Йожеф Сабо высказался об уровне легенды Андрея Ярмоленко.

«Андрей Ярмоленко – был классным футболистом, но уже ветеран. Он уже не успевает играть на таком уровне. Вы же видели его в игре», – сказал Йожеф Сабо.

В этом сезоне Ярмоленко провел 11 матчей, но так и не смог отличиться результативными действиями.

Ранее бывший форвард «Динамо» Артем Милевский выбрал лучшего футболиста между легендарными вингерами сборной Украины – Андреем Ярмоленко и Евгением Коноплянкой.

Йожеф Сабо Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
avk2307
Очень интересній ресурс с которого Дмитро Олійник бере весь час вью Сабо. 
Читайте товариші... там стільки пліток про все... що не перечитати.
І цей цікавий безперечно "журнал" чи "газета" (колись роздавали безкоштовно в метро) весь час на звязку з Сабо
movkli
не топ 5, а топ 1,  не Мира, а СА)))
luceorius
 Можна і в старті, тільки в команді ветеранів.
Dynamo1927
А тем временем u 19 Динамо Металлист циферки 3-0
OKs100
В это время Роналду на 4 года старше Ярмоленко как был так и остался форвардом топ 5 мира.
