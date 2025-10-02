Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Если бы Довбик забил...»

Итальянский коуч римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал эпизод с тремя незабитыми пенальти от Артема Довбика и Матиаса Суле в матче второго тура основного раунда Лиги Европы с «Лиллем», в котором итальянский клуб потерпел поражение со счетом 0:1:

По вашему мнению, есть ли какая-то особая причина для трех незабитых пенальти?

«Я не знаю, это действительно почти уникальная ситуация, случайность, которая происходит очень редко. Это произошло, и, несомненно, повлияло на результат, потому что во втором тайме мы сильно давили, даже рискуя. С точки зрения духа и ритма команда дала все, что могла. Этот пенальти мог бы даже положительно повлиять на ход игры, но, конечно, когда ты проигрываешь, все видится слишком негативно. Я же считаю, что из этой игры мы выходим с некоторым преимуществом».

Вы опасаетесь эмоциональных последствий для Довбика и Фергюсона?

Мы — люди спорта, а в спорте никто не падает духом, можно совершать ошибки, но не существует таких слов, как «разочарование» или «уныние». К счастью, мы снова играем менее чем через три дня. Таков спорт, такова футбол. Тот, кто занимается спортом, должен записывать победы, когда выигрывает, и делать то же самое, когда проигрывает. Не существует такого слова, как «уныние».

Выбор исполнителей пенальти определяется тренировочными пробами или вы выбираете тех, кто играет?

«Довбик — потенциальный исполнитель пенальти, как и Соуле или Пеллегрини, если бы он был на поле. Даже если посмотреть на прошлое, они тоже били пенальти. Решение принимается заранее».

Исторически ваши нападающие показывают высокие результаты. Сегодня Фергюсон отсутствовал, а Довбик пропустил два пенальти. Как вы оцениваете этих двух нападающих?

«Если бы Довбик забил, мы бы, возможно, говорили о возвращении. Довбик хорошо вошел в глубину, Фергюсон молод и долго не играл. Ему еще нужно научиться быстро стартовать, ему не хватает немного силы. Возможно, ему просто нужно больше времени».