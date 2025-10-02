Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Если бы Довбик забил...»
Италия
02 октября 2025, 23:13 |
998
0

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Если бы Довбик забил...»

Итальянский тренер прокомментировал три незабитых пенальти в игре с «Лиллем»

02 октября 2025, 23:13 |
998
0
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Если бы Довбик забил...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский коуч римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал эпизод с тремя незабитыми пенальти от Артема Довбика и Матиаса Суле в матче второго тура основного раунда Лиги Европы с «Лиллем», в котором итальянский клуб потерпел поражение со счетом 0:1:

По вашему мнению, есть ли какая-то особая причина для трех незабитых пенальти?

«Я не знаю, это действительно почти уникальная ситуация, случайность, которая происходит очень редко. Это произошло, и, несомненно, повлияло на результат, потому что во втором тайме мы сильно давили, даже рискуя. С точки зрения духа и ритма команда дала все, что могла. Этот пенальти мог бы даже положительно повлиять на ход игры, но, конечно, когда ты проигрываешь, все видится слишком негативно. Я же считаю, что из этой игры мы выходим с некоторым преимуществом».

Вы опасаетесь эмоциональных последствий для Довбика и Фергюсона?

Мы — люди спорта, а в спорте никто не падает духом, можно совершать ошибки, но не существует таких слов, как «разочарование» или «уныние». К счастью, мы снова играем менее чем через три дня. Таков спорт, такова футбол. Тот, кто занимается спортом, должен записывать победы, когда выигрывает, и делать то же самое, когда проигрывает. Не существует такого слова, как «уныние».

Выбор исполнителей пенальти определяется тренировочными пробами или вы выбираете тех, кто играет?

«Довбик — потенциальный исполнитель пенальти, как и Соуле или Пеллегрини, если бы он был на поле. Даже если посмотреть на прошлое, они тоже били пенальти. Решение принимается заранее».

Исторически ваши нападающие показывают высокие результаты. Сегодня Фергюсон отсутствовал, а Довбик пропустил два пенальти. Как вы оцениваете этих двух нападающих?

«Если бы Довбик забил, мы бы, возможно, говорили о возвращении. Довбик хорошо вошел в глубину, Фергюсон молод и долго не играл. Ему еще нужно научиться быстро стартовать, ему не хватает немного силы. Возможно, ему просто нужно больше времени».

По теме:
Динамо в 20-й раз начало основной раунд еврокубков с поражения
ГАСПЕРИНИ: «Дело не только в Довбике, мне нужно 5-6 форвардов на сезон»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Он ошибается в очень простых вещах»
Рома Рим Лилль пенальти Лига Европы Артем Довбик Матиас Суле Джан Пьеро Гасперини
Даниил Кирияка Источник: Roma News
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
Бокс | 02 октября 2025, 07:30 0
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»

Боксер – о своем спаринге с Джошуа

Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Футбол | 02 октября 2025, 21:43 97
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас

Киевляне неудачно начинают свои выступления в Лиге конференций

Абердин – Шахтер – 2:3. Победа в Шотландии. Видео голов и обзор
Футбол | 02.10.2025, 23:59
Абердин – Шахтер – 2:3. Победа в Шотландии. Видео голов и обзор
Абердин – Шахтер – 2:3. Победа в Шотландии. Видео голов и обзор
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Футбол | 02.10.2025, 04:17
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Жирона отправила в Динамо несколько предложений о трансфере украинца
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Футбол | 02.10.2025, 03:41
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
02.10.2025, 06:23 3
Футбол
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 13
Футбол
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
01.10.2025, 05:01 5
Футбол
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
02.10.2025, 08:23 1
Футбол
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем