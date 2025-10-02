Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава против Полесья не сможет сыграть в оптимальном составе
Украина. Премьер лига
02 октября 2025, 22:49 |
106
0

Полтава против Полесья не сможет сыграть в оптимальном составе

Еще не все лидеры команды вернулись в строй

02 октября 2025, 22:49 |
106
0
Полтава против Полесья не сможет сыграть в оптимальном составе
СК Полтава

Как стало известно Sport.ua, лазарет дебютанта УПЛ – «Полтавы» опустошается не так быстро, как того хотелось бы тренерскому штабу команды.

По имеющейся информации, вернулись в строй после травм вратарь Валерий Восконян и нападающий Максим Марусич. Они смогут сыграть в гостевом поединке 8 тура чемпионата с «Полесьем».

Зато в предыдущем календарном матче с «Александрией» вынужден был попросить замену уже в дебюте из-за повреждения нападающий Александр Вивдич. Продолжают находиться на больничном ведущие игроки Дмитрий Щербак, Владислав Даниленко, а опытный Евгений Опанасенко сможет помочь «горожанам» только после октябрьской международной паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных.

Сейчас футболисты «Полтавы» на 14 месте в чемпионате, набрав четыре очка.

Ранее СК «Полтава» опубликовал заявление после матча седьмого тура против «Александрии».

По теме:
Эпицентр – Заря. Текстовая трансляция матча
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо договорился о сотрудничестве с Александрией
Эпицентр – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава Полесье Житомир инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма Максим Марусич Валерий Восконян Дмитрий Щербак Владислав Даниленко Евгений Опанасенко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Футбол | 01 октября 2025, 23:57 34
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне

Гонсалу Рамуш вырвал победу на последних минутах

Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Футбол | 02 октября 2025, 08:23 1
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем

Парижане победили 2:1

Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Футбол | 02.10.2025, 21:43
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Футбол | 02.10.2025, 06:45
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Шовковский назвал причину фиаско Динамо в матче против Кристал Пэлас
Футбол | 02.10.2025, 22:45
Шовковский назвал причину фиаско Динамо в матче против Кристал Пэлас
Шовковский назвал причину фиаско Динамо в матче против Кристал Пэлас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
01.10.2025, 08:18 34
Футбол
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 5
Бокс
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 10
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем