Полтава против Полесья не сможет сыграть в оптимальном составе

Как стало известно Sport.ua, лазарет дебютанта УПЛ – «Полтавы» опустошается не так быстро, как того хотелось бы тренерскому штабу команды.

По имеющейся информации, вернулись в строй после травм вратарь Валерий Восконян и нападающий Максим Марусич. Они смогут сыграть в гостевом поединке 8 тура чемпионата с «Полесьем».

Зато в предыдущем календарном матче с «Александрией» вынужден был попросить замену уже в дебюте из-за повреждения нападающий Александр Вивдич. Продолжают находиться на больничном ведущие игроки Дмитрий Щербак, Владислав Даниленко, а опытный Евгений Опанасенко сможет помочь «горожанам» только после октябрьской международной паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных.

Сейчас футболисты «Полтавы» на 14 месте в чемпионате, набрав четыре очка.

Ранее СК «Полтава» опубликовал заявление после матча седьмого тура против «Александрии».