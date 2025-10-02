Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Топовая сборная из Европы планирует натурализовать украинского голкипера
Нидерланды
02 октября 2025, 22:47 | Обновлено 02 октября 2025, 23:14
Топовая сборная из Европы планирует натурализовать украинского голкипера

В услугах Ивана Панкова заинтересована Футбольная федерация Нидерландов

Instagram. Иван Панков

Украинский голкипер Иван Панков, который играет в системе нидерландского «Утрехта», может сменить спортивное гражданство. Об этом сообщил Legioners.

В услугах талантливого и перспективного 14-летнего футболиста заинтересована Федерация футбола Нидерландов. ЕЕ представители давно следят за прогрессом украинца, посмотрели немало матчей с его участием и считают, что Иван сможет усилить юношеские и молодежные национальные команды.

Федерация планирует в ближайшее время провести переговоры с окружением вратаря и обсудить будущее сотрудничество.

На данный момент Панков выступает за «Утрехт» U-15. До 2022 года голкипер защищал цвета молодежных команд «Кременя» из Кременчука. Голкипер стал одним из лидеров нидерландского клуба и неоднократно подтверждал свой прогресс успешной игрой.

В июне состоялся TopParken, в котором приняли участие ведущие академии Европы. «Утрехт» не сумел пробиться в финал турнира, однако Иван Панков в итоге был признан лучшим голкипером на турнире.

сборная Нидерландов по футболу чемпионат Нидерландов по футболу Утрехт смена гражданства
Николай Титюк Источник: Legioners.ua
