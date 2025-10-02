Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Кейна, кто лидирует? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Другие новости
02 октября 2025, 21:23 |
305
1

Без Кейна, кто лидирует? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч

Первую строчку рейтинга занимает Ламин Ямаль

02 октября 2025, 21:23 |
305
1 Comments
Без Кейна, кто лидирует? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Золотой мяч

Портал FourFourTwo обнародовал рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» 2026 года.

Действующим обладателем награды является французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

В рейтинге от FourFourTwo фаворитом является испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Вторая и третья строчка за французами – Килиан Мбаппе и Усман Дембеле соответственно. Четвертым идет Винисиус Жуниор, а пятую позицию разделили сразу 2 футболиста – Коул Палмер из «Челси» и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».

Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» 2026 по версии FourFourTwo:

  • 1. Ламин Яаль
  • 2. Килиан Мбаппе
  • 3. Усман Дембеле
  • 4. Винисиус Жуниор
  • 5. Коул Палмер / Эрлинг Холанд
По теме:
Забарный оценил победу ПСЖ в Лиге чемпионов и сказал, что думает о Ямале
Винисиус разозлился на игрока Реала в матче Лиги чемпионов с Кайратом
Кристал Пэлас стал 17-м действующим клубом АПЛ, который сыграл в еврокубках
FourFourTwo Ламин Ямаль Барселона Реал Мадрид Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе ПСЖ Усман Дембеле Коул Палмер Челси Эрлинг Холанд Манчестер Сити
Даниил Кирияка Источник: FourFourTwo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
Футбол | 01 октября 2025, 22:25 6
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной

Илья вынес мяч из уже пустых ворот

БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
Футбол | 02 октября 2025, 07:50 1
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»

Бывший тренер «сине-желтых» – о неприятной ситуации в сборной Украины

Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Футбол | 01.10.2025, 22:46
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Известный тренер спрогнозировал победу Динамо над Кристал Пэлас
Футбол | 02.10.2025, 14:31
Известный тренер спрогнозировал победу Динамо над Кристал Пэлас
Известный тренер спрогнозировал победу Динамо над Кристал Пэлас
Спортврач разнес Динамо за ситуацию с заменой Михавко. Киевляне пропустили
Футбол | 02.10.2025, 20:48
Спортврач разнес Динамо за ситуацию с заменой Михавко. Киевляне пропустили
Спортврач разнес Динамо за ситуацию с заменой Михавко. Киевляне пропустили
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Опять Роналду обворовывают.
Ответить
0
Популярные новости
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
01.10.2025, 05:01 5
Футбол
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 13
Футбол
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 4
Бокс
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
01.10.2025, 04:05 1
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
02.10.2025, 07:30
Бокс
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
01.10.2025, 08:18 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем