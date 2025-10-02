Без Кейна, кто лидирует? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Первую строчку рейтинга занимает Ламин Ямаль
Портал FourFourTwo обнародовал рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» 2026 года.
Действующим обладателем награды является французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.
В рейтинге от FourFourTwo фаворитом является испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Вторая и третья строчка за французами – Килиан Мбаппе и Усман Дембеле соответственно. Четвертым идет Винисиус Жуниор, а пятую позицию разделили сразу 2 футболиста – Коул Палмер из «Челси» и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».
Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» 2026 по версии FourFourTwo:
- 1. Ламин Яаль
- 2. Килиан Мбаппе
- 3. Усман Дембеле
- 4. Винисиус Жуниор
- 5. Коул Палмер / Эрлинг Холанд
