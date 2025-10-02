Без Кейна, кто лидирует? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч

Портал FourFourTwo обнародовал рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» 2026 года.

Действующим обладателем награды является французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

В рейтинге от FourFourTwo фаворитом является испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Вторая и третья строчка за французами – Килиан Мбаппе и Усман Дембеле соответственно. Четвертым идет Винисиус Жуниор, а пятую позицию разделили сразу 2 футболиста – Коул Палмер из «Челси» и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».

Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» 2026 по версии FourFourTwo: