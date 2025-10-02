Букмекери оцінили шанси Динамо та Шахтаря в Лізі конференцій УЄФА

Динамо и Шахтер приступают к своему пути в основном раунде Лиги Конференций. Киевляне на номинально домашнем поле будут принимать Кристал Пелас, а горняки в Шотландии сыграют с Абердином. Вместе с Favbet оцениваем шансы украинских команд в этих матчах и успех в Лиге конференций в целом.

И для Динамо, и для Шахтера это дебют в основном раунде Лиги Конференций. Динамо попало сюда, вылетев в Лиге Европы от Маккаби, а горняки в тяжелейшем противостоянии в овертайме одолели Серветт. И будем справедливы, это менее денежный, но при этом наиболее комфортный турнир для обеих команд. Турнир, где мы можем ожидать от наших команд победы, выхода в плей-офф и даже прохода к поздним стадиям. Если скромный шведский Юргорден в прошлом сезоне сумел дойти до полуфинала, то чем мы хуже?

Эксперты Favbet согласны с этим и считают Шахтер одним из фаворитов Лиги конференций. На победу команды Турана в турнире коэффициент 8. Выше Шахтера шансы только у английского Кристал Пелас (коэффициент 6) и итальянской Фиорентины (6.5).

А вот шансы Динамо на титул оцениваются значительно ниже с коэффициентом 25. Впрочем, более справедливо смотреть не на титул, а на прямой выход в плей-офф, для чего нужно попасть в топ-8. И здесь все выглядит довольно симпатично. На топ-8 основного раунда для горняков коэффициент 1.4. Динамо будет тяжелее, коэффициент 4.

Но не будем забывать, что для прохода в стыковые матчи плей-офф достаточно попасть в топ-24. С этой задачей киевляне точно должны справиться

Динамо - Кристал Пелас

Начинает турнир Динамо с, пожалуй, самым сильным из всех возможных соперников — Кристал Пелас. Клуб из Лондона переживает лучший период в своей истории. Он выиграл Кубок Англии, затем Суперкубок Англии и идет 3-м в АПЛ. Не удивительно, что Favbet отдает большое предпочтение гостям. На победу Кристал Пелас коэффициент 1.6, на Динамо - 5.3. Учитывая, как команда Шовковского играла летом против Пафоса и Маккаби, шансы против лондонцев выглядят довольно призрачно.

Абердин - Шахтер



А вот Шахтеру в отличие от Динамо откровенно повезло с календарем. Горняки избегут матчей против топ-команд типа Кристал Пелас, Фиорентины или Страсбура. В каждом из 6 матчей команда Турана на бумаге выглядит фаворитом. В том числе в первом матче против Абердина. Несмотря на то, что Шахтер играет в гостях, класс горняков выглядит заметно выше. Эксперты Favbet дают победу горняков коэффициент 1.56. То есть вероятность победы украинского клуба примерно 65%.

Как бы то ни было, впереди у Динамо и Шахтера как минимум 6 матчей в Лиге конференций УЕФА. Основной раунд завершается 18 декабря и хочется верить, что обе украинские команды пройдут дальше и продолжат выступление на турнире уже в 2026 году.

