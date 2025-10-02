Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Букмекери оцінили шанси Динамо та Шахтаря в Лізі конференцій УЄФА
Лига конференций
02 октября 2025, 15:11 | Обновлено 02 октября 2025, 15:22
94
0

Букмекери оцінили шанси Динамо та Шахтаря в Лізі конференцій УЄФА

И для Динамо, и для Шахтера это дебют в основном раунде Лиги Конференций

02 октября 2025, 15:11 | Обновлено 02 октября 2025, 15:22
94
0
Букмекери оцінили шанси Динамо та Шахтаря в Лізі конференцій УЄФА

Динамо и Шахтер приступают к своему пути в основном раунде Лиги Конференций. Киевляне на номинально домашнем поле будут принимать Кристал Пелас, а горняки в Шотландии сыграют с Абердином. Вместе с Favbet оцениваем шансы украинских команд в этих матчах и успех в Лиге конференций в целом.

И для Динамо, и для Шахтера это дебют в основном раунде Лиги Конференций. Динамо попало сюда, вылетев в Лиге Европы от Маккаби, а горняки в тяжелейшем противостоянии в овертайме одолели Серветт. И будем справедливы, это менее денежный, но при этом наиболее комфортный турнир для обеих команд. Турнир, где мы можем ожидать от наших команд победы, выхода в плей-офф и даже прохода к поздним стадиям. Если скромный шведский Юргорден в прошлом сезоне сумел дойти до полуфинала, то чем мы хуже?

Эксперты Favbet согласны с этим и считают Шахтер одним из фаворитов Лиги конференций. На победу команды Турана в турнире коэффициент 8. Выше Шахтера шансы только у английского Кристал Пелас (коэффициент 6) и итальянской Фиорентины (6.5).

А вот шансы Динамо на титул оцениваются значительно ниже с коэффициентом 25. Впрочем, более справедливо смотреть не на титул, а на прямой выход в плей-офф, для чего нужно попасть в топ-8. И здесь все выглядит довольно симпатично. На топ-8 основного раунда для горняков коэффициент 1.4. Динамо будет тяжелее, коэффициент 4.

Но не будем забывать, что для прохода в стыковые матчи плей-офф достаточно попасть в топ-24. С этой задачей киевляне точно должны справиться

Динамо - Кристал Пелас

Начинает турнир Динамо с, пожалуй, самым сильным из всех возможных соперников — Кристал Пелас. Клуб из Лондона переживает лучший период в своей истории. Он выиграл Кубок Англии, затем Суперкубок Англии и идет 3-м в АПЛ. Не удивительно, что Favbet отдает большое предпочтение гостям. На победу Кристал Пелас коэффициент 1.6, на Динамо - 5.3. Учитывая, как команда Шовковского играла летом против Пафоса и Маккаби, шансы против лондонцев выглядят довольно призрачно.

Абердин - Шахтер


А вот Шахтеру в отличие от Динамо откровенно повезло с календарем. Горняки избегут матчей против топ-команд типа Кристал Пелас, Фиорентины или Страсбура. В каждом из 6 матчей команда Турана на бумаге выглядит фаворитом. В том числе в первом матче против Абердина. Несмотря на то, что Шахтер играет в гостях, класс горняков выглядит заметно выше. Эксперты Favbet дают победу горняков коэффициент 1.56. То есть вероятность победы украинского клуба примерно 65%.

Как бы то ни было, впереди у Динамо и Шахтера как минимум 6 матчей в Лиге конференций УЕФА. Основной раунд завершается 18 декабря и хочется верить, что обе украинские команды пройдут дальше и продолжат выступление на турнире уже в 2026 году.

ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выда 05.04.2021, с переменами.

21 + УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

По теме:
ФОТО. Динамо выбрало форму на матч Лиги конференций
Известный тренер спрогнозировал победу Динамо над Кристал Пэлас
Преференции для Лиги конференций
футбол Лига конференций
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
Футбол | 01 октября 2025, 22:25 6
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной

Илья вынес мяч из уже пустых ворот

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Футбол | 02 октября 2025, 06:23 2
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?

Вечером 1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил главного тренера, но есть нюанс
Футбол | 02.10.2025, 14:56
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил главного тренера, но есть нюанс
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил главного тренера, но есть нюанс
Динамо – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 02.10.2025, 11:15
Динамо – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Футбол | 02.10.2025, 08:23
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
30.09.2025, 09:19 11
Футбол
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
01.10.2025, 04:05 1
Бокс
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 46
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
01.10.2025, 02:45 6
Бокс
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
01.10.2025, 08:18 34
Футбол
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем