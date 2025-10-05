Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У украинца проблемы? Бенфика нацелилась на титулованного топ-игрока
Португалия
05 октября 2025, 13:10 |
859
3

У украинца проблемы? Бенфика нацелилась на титулованного топ-игрока

Бернарду Силву может покинуть «Манчестер Сити»

05 октября 2025, 13:10 |
859
3 Comments
У украинца проблемы? Бенфика нацелилась на титулованного топ-игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Лиссабонская «Бенфика» интересуется португальским атакующим полузащитником английского «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, подписание 31-летнего футболиста является личным желанием главного тренера «орлов» Жозе Моуриньо.

Напомним, на позиции атакующего полузащитника в «Бенфике» играет украинец Георгий Судаков.

В сезоне 2025/26 Бернарду Силва провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силва может перейти в саудовский «Аль-Наср».

По теме:
ПСЖ предложил космическую сумму за игрока Барселоны
Шахтер перехватил у Динамо вингера, который феерит за Барселону
Брентфорд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бернарду Силва Георгий Судаков Бенфика Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу Жозе Моуриньо
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Бокс | 04 октября 2025, 16:25 2
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»

Британский промоутер сообщил о планах свести на ринге Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 05 октября 2025, 13:01 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины

Дебютный вызов в национальную команду получил Владислав Велетень

L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье
Футбол | 04.10.2025, 22:01
L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье
L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье
Динамо – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 05.10.2025, 07:15
Динамо – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Бокс | 05.10.2025, 07:07
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
які саме проблеми в Судакова? Ну куплять Сілву, то куплять, не бачу проблем. Хоча, я не дуже вірю, що він перейде в "Бенфіку".
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
NikoKam1969
Не пишіть дурниць. Які проблеми у Судакова? Висвітлюйте новини адекватно.
Ответить
0
Популярные новости
Милевский удивил ответом на вопрос о брони от мобилизации
Милевский удивил ответом на вопрос о брони от мобилизации
03.10.2025, 23:26 2
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
04.10.2025, 07:39 11
Футбол
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 39
Футбол
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
04.10.2025, 12:51 192
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
03.10.2025, 08:30 7
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03.10.2025, 15:14 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем