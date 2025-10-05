У украинца проблемы? Бенфика нацелилась на титулованного топ-игрока
Бернарду Силву может покинуть «Манчестер Сити»
Лиссабонская «Бенфика» интересуется португальским атакующим полузащитником английского «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, подписание 31-летнего футболиста является личным желанием главного тренера «орлов» Жозе Моуриньо.
Напомним, на позиции атакующего полузащитника в «Бенфике» играет украинец Георгий Судаков.
В сезоне 2025/26 Бернарду Силва провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Бернарду Силва может перейти в саудовский «Аль-Наср».
