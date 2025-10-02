Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Матч в Дортмунде установил новый рекорд нынешнего розыгрыша ЛЧ
Лига чемпионов
02 октября 2025, 12:31 |
837
1

На матче Боруссия – Атлетик присутствовало более 81 тысячи зрителей

Getty Images/Global Images Ukraine

Матч в Дортмунде установил новый рекорд нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов по количеству болельщиков на стадионе (81 365).

До этого тура рекордное достижение принадлежало другому матчу, который также состоялся в Германии. В поединке первого тура игра между Баварией и Челси собрала 75 тысяч болельщиков.

Посещаемость матчей 2-го тура Лиги чемпионов:

  • 81 365: Боруссия – Атлетик
  • 65 771: Марсель – Аякс
  • 62 317: Интер – Славия
  • 59 401: Атлетико – Айнтрахт
  • 56 820: Арсенал – Олимпиакос
  • 50 651: Галатасарай – Ливерпуль
  • 50 207: Барселона – ПСЖ
  • 47 364: Наполи – Спортинг
  • 38 636: Челси – Бенфика
  • 30 250: Карабах – Копенгаген
  • 30 210: Байер – ПСВ
  • 22 788: Кайрат – Реал
  • 21 950: Аталанта – Брюгге
  • 20 087: Вильярреал – Ювентус
  • 16 038: Юнион Сен-Жилуаз – Ньюкасл Юнайтед
  • 11 275: Монако – Манчестер Сити
  • 9 187: Пафос – Бавария
  • 7 988: Буде-Глимт – Тоттенхэм
