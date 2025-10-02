Матч в Дортмунде установил новый рекорд нынешнего розыгрыша ЛЧ

Матч в Дортмунде установил новый рекорд нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов по количеству болельщиков на стадионе (81 365).

До этого тура рекордное достижение принадлежало другому матчу, который также состоялся в Германии. В поединке первого тура игра между Баварией и Челси собрала 75 тысяч болельщиков.

Посещаемость матчей 2-го тура Лиги чемпионов:

81 365: Боруссия – Атлетик

65 771: Марсель – Аякс

62 317: Интер – Славия

59 401: Атлетико – Айнтрахт

56 820: Арсенал – Олимпиакос

50 651: Галатасарай – Ливерпуль

50 207: Барселона – ПСЖ

47 364: Наполи – Спортинг

38 636: Челси – Бенфика

30 250: Карабах – Копенгаген

30 210: Байер – ПСВ

22 788: Кайрат – Реал

21 950: Аталанта – Брюгге

20 087: Вильярреал – Ювентус

16 038: Юнион Сен-Жилуаз – Ньюкасл Юнайтед

11 275: Монако – Манчестер Сити

9 187: Пафос – Бавария

7 988: Буде-Глимт – Тоттенхэм