Матч в Дортмунде установил новый рекорд нынешнего розыгрыша ЛЧ
На матче Боруссия – Атлетик присутствовало более 81 тысячи зрителей
Матч в Дортмунде установил новый рекорд нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов по количеству болельщиков на стадионе (81 365).
До этого тура рекордное достижение принадлежало другому матчу, который также состоялся в Германии. В поединке первого тура игра между Баварией и Челси собрала 75 тысяч болельщиков.
Посещаемость матчей 2-го тура Лиги чемпионов:
- 81 365: Боруссия – Атлетик
- 65 771: Марсель – Аякс
- 62 317: Интер – Славия
- 59 401: Атлетико – Айнтрахт
- 56 820: Арсенал – Олимпиакос
- 50 651: Галатасарай – Ливерпуль
- 50 207: Барселона – ПСЖ
- 47 364: Наполи – Спортинг
- 38 636: Челси – Бенфика
- 30 250: Карабах – Копенгаген
- 30 210: Байер – ПСВ
- 22 788: Кайрат – Реал
- 21 950: Аталанта – Брюгге
- 20 087: Вильярреал – Ювентус
- 16 038: Юнион Сен-Жилуаз – Ньюкасл Юнайтед
- 11 275: Монако – Манчестер Сити
- 9 187: Пафос – Бавария
- 7 988: Буде-Глимт – Тоттенхэм
