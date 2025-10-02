Экс-игрок сборной Украины оценил шансы Динамо и Шахтера в еврокубках

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» проведут свои первые матчи в Лиге конференций. Команду Александра Шовковского ожидает дуэль с английским Кристал Пелас в польском Люблине, а подопечные Арды Турана сыграют в Шотландии с Абердином.

Ожиданием этих поединков со Sport.ua поделился экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Ковалец.

– Читал предматчевую пресс-конференцию Александра Шовковского и Андрея Ярмоленко. Наставник динамовцев сказал, что будет ротация, ведь многие матчи и переезды. По крайней мере, у «Динамо» есть два состава, что Шовковский и демонстрирует в матчах чемпионата Украины и еврокубках.

Если говорить о предстоящей игре, то фаворитом в ней, конечно же, является Кристал Пелас, который не проигрывал уже 18 матчей. Поэтому «Динамо» имеет большой шанс прервать эту серию и нанести англичанам первое поражение. Соперник киевлян долгое время демонстрирует хорошие результаты. Если не ошибаюсь, в этом году он выиграл сразу два трофея – Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В настоящее время «Кристалл Пелас» тренирует австрийский специалист Оливер Гласнер. Отмечается, что сейчас в этой команде очень классная атмосфера, в клубе верят, что в Лиге конференций она может добиться хорошего результата. Поэтому убежден, что динамовцам в этой игре будет тяжело. Потому что зная особенности Английской Премьер-лиги, интенсивность в ней достаточно высока. В этом аспекте, к сожалению, мы можем уступать англичанам.

- А что скажете о дуэли «Абердина» и «Шахтере»?

– Прежде чем говорить о ней, хотел бы заметить одну из главных проблем украинских клубов в еврокубках. Это то, что мы играем все матчи на выезде. Хочешь не хочешь, а если бы игры проходили в Донецке или Киеве, Житомире или Львове – я уверен, что результаты были бы лучше.

И хотя у наших клубов есть хорошая поддержка в Польше и Германии, все равно это не домашние арены. Недаром говорят, что дома и родные стены помогают. В этом плане у «Абердина» будет большая поддержка известных своей активностью боления шотландских «ультрас».

Мы все хорошо знаем, что стиль британского футбола – силовая борьба, много длинных и фланговых передач. «Шахтеру» нужно будет к этому быть готовым. Впрочем, у горняков есть большой плюс: команда хорошо контролирует мяч и скоростные бразильцы достаточно эффективно выбегают из защиты в атаку. Поэтому у «Шахтера» есть больше шансов победить.