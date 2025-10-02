В Барселоне завершился центральный матч игровой недели в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» сумел вырвать волевую победу против «Барселоны» – 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Автором решающего гола в матче стал Гонсалу Рамуш, который отличился на 90-й минуте. Сработала удачная замена Луиса Энрике.

Полный матч провел украинский центрбек Илья Забарный.

Гонсалу Рамуш забил второй гол в розыгрыше ЛЧ этого года, недавно он забил «Аталанте» в первом туре.

ВИДЕО. Как Забарный и Ко вырвали победу у «Барселоны» на 90-й минуте