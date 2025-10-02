ВИДЕО. Как Забарный и Ко вырвали победу у Барселоны на 90-й минуте
Гол забил Гонасалу Рамуш
В Барселоне завершился центральный матч игровой недели в Лиге чемпионов.
«ПСЖ» сумел вырвать волевую победу против «Барселоны» – 2:1.
Автором решающего гола в матче стал Гонсалу Рамуш, который отличился на 90-й минуте. Сработала удачная замена Луиса Энрике.
Полный матч провел украинский центрбек Илья Забарный.
Гонсалу Рамуш забил второй гол в розыгрыше ЛЧ этого года, недавно он забил «Аталанте» в первом туре.
