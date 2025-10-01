ВИДЕО. Как Барселона расстроила Забарного и Ко в Лиге чемпионов
Голом отметился Ферран Торрес
В эти минуты проходит центральный поединок второго тура основного этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.
В стартовом составе парижан вышел украинский центрбек Илья Забарный.
Каталонцы вышли вперед в матче на 19-й минуте. Автором гола стал Ферран Торрес, который забил с ассиста Маркуса Решфорда.
Торрес забил свой первый гол в розыгрыше Лиги чемпионов этого года.
