ВИДЕО. Как Барселона расстроила Забарного и Ко в Лиге чемпионов

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
01 октября 2025, 22:32 | Обновлено 01 октября 2025, 22:33
Голом отметился Ферран Торрес

Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

В эти минуты проходит центральный поединок второго тура основного этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

В стартовом составе парижан вышел украинский центрбек Илья Забарный.

Каталонцы вышли вперед в матче на 19-й минуте. Автором гола стал Ферран Торрес, который забил с ассиста Маркуса Решфорда.

Торрес забил свой первый гол в розыгрыше Лиги чемпионов этого года.

Барселона ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Ферран Торрес Илья Забарный Барселона - ПСЖ
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
