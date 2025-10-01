В эти минуты проходит центральный поединок второго тура основного этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».

Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

В стартовом составе парижан вышел украинский центрбек Илья Забарный.

Каталонцы вышли вперед в матче на 19-й минуте. Автором гола стал Ферран Торрес, который забил с ассиста Маркуса Решфорда.

Торрес забил свой первый гол в розыгрыше Лиги чемпионов этого года.

ВИДЕО. Как Барселона расстроила Забарного и Ко в Лиге чемпионов