Мбаппе хочет, чтобы звезда не играл за Реал. Он пожаловался Алонсо

Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе недоволен игрой партнера по атаке в этом сезоне.

По информации испанских СМИ, француз недоволен игрой Винисиуса Жуниора и считает, что бразилец играет только на индивидуальные результаты, а не на командные, и пожаловался на это Хаби Алонсо.

Мбаппе не хочет играть с Винисиусом в старте, а предпочитает Родриго и Браиму Диасу.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» испанец Хаби Алонсо предупредил французского футболиста Эдуардо Камавингу о его роли в команде.