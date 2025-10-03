Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мбаппе хочет, чтобы звезда не играл за Реал. Он пожаловался Алонсо
Испания
03 октября 2025, 00:59
Мбаппе хочет, чтобы звезда не играл за Реал. Он пожаловался Алонсо

Килиану не нравится отношение Винисиуса Жуниора

Мбаппе хочет, чтобы звезда не играл за Реал. Он пожаловался Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе недоволен игрой партнера по атаке в этом сезоне.

По информации испанских СМИ, француз недоволен игрой Винисиуса Жуниора и считает, что бразилец играет только на индивидуальные результаты, а не на командные, и пожаловался на это Хаби Алонсо.

Мбаппе не хочет играть с Винисиусом в старте, а предпочитает Родриго и Браиму Диасу.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» испанец Хаби Алонсо предупредил французского футболиста Эдуардо Камавингу о его роли в команде.

Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Винисиус Жуниор Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
