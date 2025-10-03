Мбаппе хочет, чтобы звезда не играл за Реал. Он пожаловался Алонсо
Килиану не нравится отношение Винисиуса Жуниора
Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе недоволен игрой партнера по атаке в этом сезоне.
По информации испанских СМИ, француз недоволен игрой Винисиуса Жуниора и считает, что бразилец играет только на индивидуальные результаты, а не на командные, и пожаловался на это Хаби Алонсо.
Мбаппе не хочет играть с Винисиусом в старте, а предпочитает Родриго и Браиму Диасу.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» испанец Хаби Алонсо предупредил французского футболиста Эдуардо Камавингу о его роли в команде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гендиректор «бело-синих» Дмитрий Бриф рассказал детали перехода Владислава Ваната в Испанию
Артем Довбик не реализовал пенальти в матче Ромы против команды Лилль