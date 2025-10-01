Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Абердин – Шахтер
Лига конференций
01 октября 2025, 15:37
2 октября в 22:00 пройдет матч 1-го тура Лиги конференций 2025/26

Коллаж Sport.ua

2 октября в 22:00 пройдет матч 1-го тура Лиги конференций сезона 2025/26.

Шотландский Абердин примет донецкий Шахтер на домашней арене Питтодри.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер под руководством Арды Турана в Лиге Европы на стадии Q1 уверенно прошел финский Ильвес (6:0, 0:0), затем в Q2 обыграл турецкий Бешикташ (4:2, 2:0).

В Q3 донецкая команда уступила по пенальти греческому Панатинаикосу (0:0, 0:0, пен. 3:4). После перехода в Лигу конференций горняки в Q4 с трудом прошли швейцарский Серветт (1:1, 2:1 д.в.).

Абердин, ставший обладателем Кубка Шотландии, начал свой путь с Q4 Лиги Европы, где уступил румынскому ФКСБ Стяуа (2:2, 0:3), после чего оказался в групповом этапе Лиги конференций.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Абердин Шахтер Донецк Лига конференций Абердин - Шахтер где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
