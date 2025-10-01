Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Монако – Манчестер Сити
Лига чемпионов
01 октября 2025, 12:57 | Обновлено 01 октября 2025, 12:59
39
0

Смотрите 1 октября в 22:00 видеотрансляцию матча 2-го тура Лиги чемпионов

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Монако – Манчестер Сити
Коллаж Sport.ua

1 октября в 22:00 состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

На стадионе Стад Луи II клуб Монако будет принимать английский Манчестер Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Пепа Гвардиолы является фаворитом в поединке с представителем французской Лиги 1.

В первом туре Манчестер Сити одолел Наполи (2:0) и имеет в своем активе три очка.

Монако стартовал в евросезоне с выездного поражения от бельгийского Брюгге (1:4) и пока остается без балов.

Где смотреть онлайн Лиги чемпионов Монако – Манчестер Сити

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Монако – Манчестер Сити
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Монако Пеп Гвардиола Манчестер Сити Лига чемпионов где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
