1 октября в 22:00 состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

На стадионе Стад Луи II клуб Монако будет принимать английский Манчестер Сити.

Команда Пепа Гвардиолы является фаворитом в поединке с представителем французской Лиги 1.

В первом туре Манчестер Сити одолел Наполи (2:0) и имеет в своем активе три очка.

Монако стартовал в евросезоне с выездного поражения от бельгийского Брюгге (1:4) и пока остается без балов.

Где смотреть онлайн Лиги чемпионов Монако – Манчестер Сити

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO