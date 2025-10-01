Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Монако – Манчестер Сити
Смотрите 1 октября в 22:00 видеотрансляцию матча 2-го тура Лиги чемпионов
1 октября в 22:00 состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.
На стадионе Стад Луи II клуб Монако будет принимать английский Манчестер Сити.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Пепа Гвардиолы является фаворитом в поединке с представителем французской Лиги 1.
В первом туре Манчестер Сити одолел Наполи (2:0) и имеет в своем активе три очка.
Монако стартовал в евросезоне с выездного поражения от бельгийского Брюгге (1:4) и пока остается без балов.
Где смотреть онлайн Лиги чемпионов Монако – Манчестер Сити
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
