  4. Нико КОВАЧ: «Мы должны быть командой, которая будет диктовать игру»
Лига чемпионов
01 октября 2025, 11:37 |
Коуч пообщался с журналистами перед матчем Лиги чемпионов

Нико КОВАЧ: «Мы должны быть командой, которая будет диктовать игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

Главный тренер дортмундской Боруссии Нико Ковач поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов, где его команда сыграет против Атлетика Бильбао.

«Мы очень хорошо поработали. «Команда настроена лучше защищаться. Все настроены на это – и так должно быть.

Это местный патриотизм, который можно увидеть на поле. Каждый игрок представляет свой регион. Игроки выкладываются по полной не только за цвет клуба, но и за свой регион.

У команды, которая приезжает в Лигу чемпионов из Испании, безусловно, есть качество. Каждый игрок очень технически подготовлен и хорошо владеет мячом. Мы должны быть командой, которая будет диктовать игру, чтобы навязать свой стиль сопернику», – сказал Ковач.

Матч Боруссия Д – Атлетик состоится в среду, первого октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Нико Ковач Лига чемпионов Атлетик Бильбао Боруссия Дортмунд пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК Боруссия Дортмунд
Комментарии
