Звезда Реала требует трансфер. Он заинтересовал легендарного тренера
Родриго может перейти в «Манчестер Сити»
Английский «Манчестер Сити» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, существует большая вероятность, что 24-летний проводит свои последние месяцы в королевском клубе, ведь он хочет покинуть команду. Родриго не чувствует себя важным игроком под руководством Хаби Алонсо.
При этом отмечается, что тренер «горожан» Пеп Гвардиола всегда восхищался бразильцем и готов сделать его ключевым игроком своего коллектива.
В сезоне 2025/26 Родриго провел 7 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
Ранее утверждалось, что Килиану Мбаппе больше нравится играть именно с Родриго, а не с Винисиусом Жуниором.
