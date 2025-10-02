Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Звезда Реала требует трансфер. Он заинтересовал легендарного тренера
Испания
02 октября 2025, 14:03 | Обновлено 02 октября 2025, 14:04
1237
1

Родриго может перейти в «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Английский «Манчестер Сити» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, существует большая вероятность, что 24-летний проводит свои последние месяцы в королевском клубе, ведь он хочет покинуть команду. Родриго не чувствует себя важным игроком под руководством Хаби Алонсо.

При этом отмечается, что тренер «горожан» Пеп Гвардиола всегда восхищался бразильцем и готов сделать его ключевым игроком своего коллектива.

В сезоне 2025/26 Родриго провел 7 матчей на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее утверждалось, что Килиану Мбаппе больше нравится играть именно с Родриго, а не с Винисиусом Жуниором.

трансферы Реал Мадрид Манчестер Сити Родриго Гоес трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Пеп Гвардиола
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Перець
немучайте хлопця продайте та ще  гроші заробите
Ответить
0
